UPDATE/Der Terror ist als Wahlkampfthema angekommen

Von Stefan Lange und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Zwei Wochen nach dem Terroranschlag in Berlin nutzen Union und SPD das Thema Innere Sicherheit für Positionskämpfe zum Bundestagswahlkampf. Die Sozialdemokraten wiesen am Dienstag Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zurück, der deutlich mehr Befugnisse für den Bund einforderte. SPD-Chef Sigmar Gabriel erklärte, die Vorschläge des CDU-Politikers seien nicht die richtigen Antworten auf aktuelle Herausforderungen.

In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte de Maiziere angekündigt, er wolle Deutschland "krisenfest" machen und deshalb dem Bund erheblich mehr Kompetenzen geben. Wo Bund und Länder in Sicherheitsfragen zusammenarbeiteten, solle der Bund eine Steuerungskompetenz "über alle Sicherheitsbehörden" erhalten. Den Verfassungsschutz will de Maiziere komplett unter Verwaltung des Bundes stellen und die entsprechenden Länderbehörden abschaffen.

SPD sagt Nein Wollte de Maiziere diese Ideen auch nur teilweise bis zur Bundestagswahl im September umsetzen, bräuchte er die Zustimmung der Länder und des Koalitionspartners SPD. Denn es müssten zahlreiche Gesetze geändert werden, auch wohl die Verfassung. Doch die Sozialdemokraten zeigten de Maiziere wie erwartet die Rote Karte.

"Ich glaube, dass es nicht richtig ist, auf die aktuellen Herausforderungen der Inneren Sicherheit mit einer Föderalismuskommission zu antworten", sagte Gabriel. Die letzten Föderalismusreformen hätten Jahre gedauert. "Ich glaube, dass man so damit nicht umgehen kann. Wir müssen jetzt sagen, was wir tun wollen und nicht erste große Behördenumstrukturierungen machen."

Seine Sorge sei, dass die Sicherheitsbehörden dann zunächst über Jahre "mit sich selber" beschäftigt seien, statt "Verbrecher und Terroristen zu jagen", sagte Gabriel. De Maizieres Vorschläge seien diskussionswürdig, aber die Debatte dürfe natürlich nicht dazu führen, "dass wir aktuell handlungsunfähig bleiben".

Gabriel: Transitzonen realitätsfern Für de Maizieres Vorschlag, alle Abschiebungen über den Bund laufen zu lassen, hatte Gabriel nur Spott übrig. "Ich glaube, dass die Länder sich vermutlich freuen würden, wenn Bund sagt: Ich mache alle Abschiebungen in Deutschland", sagte er. Die Frage sei doch, woher de Maiziere die tausenden Mitarbeiter nehme, die er dafür brauche. Es handele sich hier "um sehr abstrakte Diskussionen, die mit dem Alltag in Deutschland wenig zu tun haben"

Die Forderung der CSU nach der Einrichtung von Transitzonen für Flüchtlinge wies Gabriel als realitätsfremd zurück. Die Idee der Christsozialen, bereits an der Grenze nach möglichen Terroristen zu suchen, sei eine Illusion, "weil die Leute gerade nicht radikalisiert einreisen, sondern alle Terroristen, die wir hier hatten, sind Leute, die sich in Deutschland radikalisiert haben", meinte der Vizekanzler.

CSU setzt die nächsten Punkte Am Mittwoch wird sich das Debattenkarussell noch weiter beschleunigen: Die CSU will bei der traditionellen Klausurtagung ihrer Landesgruppe in Kloster Seeon vor allem über die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik diskutieren. Laut einer Beschlussvorlage will die CSU unter anderem die Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz deutlich ausweiten und die Regeln für Abschiebungen strenger fassen. Dazu werden eindeutige Statements der CSU-Landesgruppenvorsitzenden Gerda Hasselfeldt und des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer erwartet.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer wies de Maizières Forderungen bereits zurück. "Es gibt genug zu verbessern und nachzujustieren im Zusammenhang mit Bundesländern und Bund", sagte er dem Nachrichtensender n-tv. "Aber eine reine Kompetenzverlagerung wäre das Falsche."

Der Unions-Obmann im Bundestags-Innenausschuss, Armin Schuster (CDU), hingegen stellte sich hinter die Forderungen. De Maizieres Pläne enthielten "sehr gute Antworten", sagte er im Deutschlandfunk.

