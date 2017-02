UPDATE/Deutsche Exporte knacken 2016 bisherige Bestmarke

--Rekorde bei Export, Import und Exportüberschuss

--Hoher Überschuss in der Leistungsbilanz kritisch

--Brexit und Trump bleiben Stolpersteine für 2017

(NEU: Ökonomen, Hintergrund)

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Exporte und Importe haben im Jahr 2016 die bisherigen Rekordmarken geknackt. Die deutschen Exporteure verkauften Waren im Wert von 1.207,5 Milliarden Euro ins Ausland, während sich die Importe auf 954,6 Milliarden summierten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, waren damit die deutschen Exporte im Jahr 2016 um 1,2 Prozent und die Importe um 0,6 Prozent höher als im Jahr 2015.

Die Exporte und Importe übertrafen 2016 die bisherigen Höchstwerte aus dem Jahr 2015, als Waren im Wert von 1.193,6 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 949,2 Milliarden Euro importiert wurden.

Die Außenhandelsbilanz schloss mit dem bisher höchsten Jahresüberschuss von 252,9 Milliarden Euro ab. Der bisherige Höchstwert von 244,3 Milliarden Euro aus dem Vorjahr wurde damit deutlich übertroffen. Nach Berechnungen der Bundesbank betrug der Überschuss in der Leistungsbilanz 266,0 Milliarden Euro, nach einem Aktivsaldo von 252,6 Milliarden im Vorjahr.

Kritik an hohen Überschüssen Am 30. Januar hatte das Ifo-Institut den Leistungsbilanzüberschuss für 2016 auf 268 Milliarden Euro geschätzt und daraus eine Quote von 8,6 (2015: 8,3) Prozent in Relation zur Wirtschaftsleistung abgeleitet. Die EU hält maximal 6,0 Prozent für langfristig tragfähig. Mit seinem hohen Überschüssen handelt sich Deutschland regelmäßig Kritik aus dem Ausland ein: Jüngst hatte US-Präsident Donald Trump deutschen Unternehmen bereits mit hohen Einfuhrzöllen gedroht.

Aber auch Ökonomen sehen den hohen Überschuss kritisch, denn er bedeutet, dass die inländischen Ersparnisse größer sind als die inländischen Investitionen und das Land somit Kapital exportiert. "Dass die deutsche Wirtschaft sehr viel mehr exportiert als importiert, ist Anlass zur Sorge, und kein Grund stolz zu sein", sagte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Problematisch seien nicht die hohen Exporte, sondern die schwache Entwicklung der Importe, die Ergebnis der großen Investitionslücke sei. "Der Rekordüberschuss wird den Konflikt mit den USA und innerhalb der EU weiter anfachen", sagte Fratzscher. "Die europäischen Nachbarn würden von stärkeren Investitionen in Deutschland profitieren. In erster Linie würde jedoch Deutschland selbst profitieren, denn die Investitionslücke schadet der hiesigen Wirtschaft."

Exporte im Dezember rückläufig Im Dezember sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 101,1 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 6,3 Prozent höher. Die Importe stagnierten im Dezember gegenüber dem Vormonat bei 82,7 Milliarden Euro. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 7,4 Prozent.

Für Dezember ergab sich kalender- und saisonbereinigt ein Außenhandelsüberschuss von 18,3 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 21,7 Milliarden Euro gerechnet. In unbereinigter Rechnung schloss die Außenhandelsbilanz den Dezember mit einem Überschuss von 18,7 Milliarden Euro ab.

Der Monatsüberschuss in der Leistungsbilanz betrug nach vorläufigen Berechnungen der Bundesbank 24,0 Milliarden Euro. Ökonomen hatten 26,6 Milliarden Euro erwartet.

"Die Warenexporte sind im Dezember zum Vormonat rückläufig gewesen. Grund zur Sorge ist dies aber noch nicht", sagte BayernLB-Volkswirtin Christiane von Berg. "Die ungünstige Lage der Feiertage hat die Exporte gebremst. Die Stolpersteine für 2017 bleiben der Brexit und die Politik Trumps."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 04:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 17 AM EST 02-09-17