UPDATE/Deutsche HVPI-Inflation im Januar niedriger als erwartet

--Teuerung steigt auf 1,9 (Dezember: 1,7) Prozent

--Konsensprognose hatte bei 2,1 Prozent gelegen

--Volkswirte sehen keine dauerhaft höhere Inflation in Deutschland

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Die Inflation in Deutschland hat im Januar einer ersten Schätzung zufolge nicht im erwarteten Ausmaß zugenommen, was vor allem an schwachen Dienstleistungspreisen lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,9 (Dezember: 1,7) Prozent. Zuletzt war die Teuerung im Juli 2013 so hoch gewesen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten allerdings 2,1 Prozent Inflation prognostiziert.

KfW überrascht von Inflation unter 2 Prozent "Angesichts der fast doppelt so hohen Ölpreise wie vor einem Jahr ist das eine Überraschung. Wir hatten eine Inflationsrate mit einer 2 vor dem Komma erwartet", schreibt Zeuner in einem Kommentar zu den aktuellen Inflationsdaten des Statistischen Bundesamts.

Das zeige, wie träge Preise reagierten und dass es noch eine Weile dauern werde, bis Preissteigerungsraten in der Breite ihre Normalniveaus wieder dauerhaft erreichten. Vor diesem Hintergrund rechnet der KfW-Chefvolkswirt damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer lockeren Geldpolitik vorerst festhalten wird.

Die EZB hatte kürzlich beschlossen, ihre Wertpapierankäufe bis Ende 2017 fortzuführen. Nach dem Anstieg der Inflation im Dezember hatten jedoch einige deutschen Politiker und Medien eine Beendigung des Ankaufprogramms gefordert. Inflationsdaten für den Euroraum wird Eurostat am Dienstag (11.00 Uhr) veröffentlichen. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,6 (1,1) Prozent.

Nationaler Verbraucherpreisindex steigt ebenfalls mit Jahresrate von 1,9 Prozent Auch am nationalen Verbraucherpreisindex gemessen erhöhte sich die deutsche Inflationsrate im Januar auf 1,9 (1,7) Prozent. Hier waren 2,0 Prozent Inflation erwartet worden. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise um 0,6 Prozent. Erwartet worden war ein Minus von 0,5 Prozent.

Ausgelöst wurde der höhere Inflationsdruck von den Waren-, Energie- und Nahrungsmittelpreisen, während der Druck bei den Dienstleistungspreisen deutlich abnahm. Waren verteuerten sich im Jahresvergleich um 2,7 (1,8) Prozent, Energie um 5,8 (2,5) Prozent und Nahrungsmittel um 3,2 (2,5) Prozent. Dagegen verringerte sich die Inflationsrate bei Dienstleistungen auf 1,2 (1,5) Prozent. Die Wohnungsmieten stiegen um 1,6 (1,5) Prozent.

Commerzbank: Kerninflationsrate fällt im Januar auf 1,3 Prozent Nach Aussage der Commerzbank war der grundlegende Inflationsdruck in Deutschland deutlich schwächer, als die bisher veröffentlichten Destatis-Daten das zeigen. "Die Kerninflationsrate ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise dürfte auf ihren Fünfjahresdurchschnitt von 1,3 Prozent zurückgefallen sein, nachdem sie wegen Sondereffekten im Dezember auf 1,5 Prozent gestiegen war", argumentierte Wagner. Offizielle Daten zur Kernteuerung wird Destatis erst am 14. Februar veröffentlichen.

