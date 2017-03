UPDATE/Deutsche Produktion dürfte im 1Q Wachstum stützen

--Produktion im produzierenden Sektor steigt im Januar um 2,8 Prozent

--Industrieproduktion steigt um 3,7 Prozent, Bauproduktion sinkt witterungsbedingt

--Volkswirte: Industrie dürfte im ersten Quartal Wachstum stützen

(NEU: Reaktionen von Bankvolkswirten)

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Januar kräftig gestiegen. Volkswirte rechnen damit, dass die Industrie im ersten Quartal zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder das Wachstum stützen wird. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 2,5 Prozent prognostiziert. Der für Dezember zunächst gemeldete Rückgang von 3,0 Prozent wurde auf 2,4 Prozent revidiert.

Lampe: Massiver Rückenwind von der Produktion Alexander Krüger, der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, rechnet vor diesem Hintergrund mit einem "massiven Rückenwind" der Produktion für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. "Es sieht danach aus, als würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,5 Prozent steigen", sagte er. Krüger will auch ein noch stärkeres Wachstum aufgrund von Sondereffekten nicht ausschließen, rechnet für diesen Fall aber mit einem deutlich schwächeren Wachstum im zweiten Quartal.

Auch die Commerzbank ist wegen der Produktionszahlen optimistisch für das erste Quartal. "Da die Produktion im Februar wohl allenfalls geringfügig unter dem Januar-Wert liegen wird - die Autoproduktion ist nur leicht gefallen -, dürfte die Industrie im ersten Quartal wohl wieder spürbar zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beitragen", heißt es in einem Kommentar von Volkswirt Ralph Solveen. Die Commerzbank rechnet mit 0,75 Prozent BIP-Wachstum.

ING Diba: Produktion im Januar lediglich auf Vorjahresniveau Etwas vorsichtiger äußert sich ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Er verweist darauf, dass die Produktion im Januar arbeitstäglich bereinigt lediglich auf dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen hat, was illustriere, wie schwer es der deutschen Industrie falle, aus der Stagnation herauszukommen. "Es ist nicht überraschend, dass die Kapazitätsauslastung nur knapp über den historischen Durchschnitt liegt und deutlich unter den 2007 und 2008 erreichten Höchstwerten", sagte er.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne erhöhte sich im Januar gegenüber dem Vormonat um 3,7 (Dezember: minus 2,7) Prozent, wobei die Erzeugung von Investitionsgütern um 6,1 (minus 4,3) Prozent ausgeweitet wurde. Die Produktion von Vorleistungsgütern stieg um 1,7 (minus 1,1) Prozent, und die Herstellung von Konsumgütern nahm um 2,3 (minus 2,6) Prozent zu. Die Bauproduktion verringerte sich um 1,3 (minus 2,7) Prozent und die Energieproduktion um 0,7 (plus 0,3) Prozent.

