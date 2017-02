UPDATE/Euroraum hält Anfang 2017 sein Wachstumstempo

--Einkaufsmanagerindex bleibt auf Fünfeinhalbjahreshoch von Dezember

--Hoher Auftragseingang und optimistische Erwartungen lassen Beschäftigung steigen

--Inflationsdruck nimmt weiter zu

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Privatwirtschaft der Eurozone hat Anfang 2017 ihr Wachstumstempo halten können. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbes blieb in zweiter Veröffentlichung exakt auf den Vormonatsniveau von 54,4 Punkten, dem höchsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Stände von über 50 weisen auf Wirtschaftswachstum hin.

IHS Markit sieht gegenwärtig Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent "Unseren Berechnungen zufolge dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) damit um 0,4 Prozent auf Quartalsbasis zulegen, was für einen soliden Start ins neue Jahr spricht", kommentierte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson die Zahlen. Im vierten Quartal 2016 war das BIP um 0,5 Prozent gestiegen.

Laut IHS Markit legten Industrieproduktion und Geschäftstätigkeit im Servicesektor genauso stark zu wie im Dezember. Der Stellenaufbau fiel so stark aus wie zuletzt im Februar 2008, der Auftragseingang stieg auf ein 14-Monatshoch, wodurch die Auftragsbestände weiter zunahmen, und der Index der Geschäftsaussichten für die nächsten zwölf Monate lag sogar auf den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Januar 2012.

Politische Risiken könnten Wachstum in Jahresverlauf bremsen Gleichwohl äußerte sich Williamson mit Blick auf die Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr eher vorsichtig. Seiner Meinung nach bergen die politischen Geschehnisse dieses Jahres das Risiko, die Konjunktur zu dämpfen oder ihr sogar zu schaden. "Aus diesem Grund fällt unsere Prognose für das Wirtschaftswachstum der Eurozone mit lediglich 1,5 Prozent in diesem Jahr auch eher vorsichtig aus", schrieb er in seinem Kommentar.

Das ist auch der Grund, warum die Europäische Zentralbank (EZB) seiner Meinung nach vorerst nicht auf den stetigen Anstieg des Inflationsdrucks reagieren wird, der auch in der aktuellen Einkaufsmanagerumfrage zum Ausdruck kam. Allerdings erwartet er, dass die EZB "ihre Rhetorik wohl bald auf eine Zinserhöhung ausrichten" wird.

BNP Paribas: EZB ändert wegen Inflationsanstieg ihre Rhetorik Das sieht Luigi Speranza, Ökonomen bei BNP Paribas ähnlich. Zwar deuteten Frühindikatoren darauf hin, dass das Wachstum im Euroraum Anfang 2017 in etwa auf den Niveau von Ende 2016 bleiben werde, doch dürfte sich später eine Abschwächung einstellen, weil der Anstieg der Löhne nicht mit der Inflation Schritt halten werde, und das dürfte den Konsum belasten, argumentiert er.

Gleichwohl wird die steigende Inflation die von der EZB behauptete Notwendigkeit einer hohen geldpolitischen Akkommodation seiner Ansicht nach zunehmend in Frage stellen. "Wir glauben, dass die EZB ihre Rhetorik nach und nach so ändern wird, dass sie einen schrittweisen Ausstieg aus den Anleihekäufen ab Januar 2018 signalisiert", kalkuliert er. Wahrscheinlich werde die EZB im September bekannt geben, dass sie die Anläufe Mitte 2018 vollständig beenden wolle.

