UPDATE/Fuchs Petrolub zahlt nach Rekordjahr mehr Dividende

--Dividende 2016 soll 9 Prozent höher ausfallen

--2017 sollen Umsatz und Ergebnis weiter steigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB will nach einem Rekordjahr 2016 auch in diesem Jahr weiter wachsen. Die Aktionäre können sich über 9 Prozent mehr Dividende freuen. Für 2017 stellte der Konzern am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen weitere Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht.

2016 kletterten die Erlöse des MDAX-Konzerns um rund 9 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro und trafen damit weitgehend die Markterwartung. Unternehmenszukäufe brachten Fuchs Petrolub 2016 dabei einen Umsatzschub von 9 Prozent. Hingegen belasteten ungünstige Wechselkurse mit 3 Prozent. Organisch ist der Konzern um 3 Prozent gewachsen. Umsatztreiber war die Region Europa mit plus 16 Prozent, in der Region Asien-Pazifik, Afrika wurden 6 Prozent mehr erlöst. Der Umsatz der Region Nord- und Südamerika sank leicht.

Gewinn über Markterwartung Sowohl EBIT als auch Nachsteuerergebnis markierten den weiteren Angaben zufolge Rekorde. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 8,3 Prozent auf 371 Millionen Euro zu. Analysten hatten hier nur 363 Millionen Euro erwartet. Die Zuwachsraten bei Umsatz und EBIT hatte die Fuchs Petrolub SE bereits Mitte Januar berichtet. Nach Steuern verdiente der Konzern 260 Millionen Euro und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Konsensschätzung lautete auf 253 Millionen Euro. Das Ergebnis je Vorzugsaktie stieg auf 1,87 von 1,70 Euro.

An der guten Geschäftsentwicklung wollen die Mannheimer auch ihre Aktionäre teilhaben lassen. Ihnen soll für 2016 je Vorzugsaktie eine Dividende von 0,89 Euro je Anteil gezahlt werden, nach 0,82 Euro. Je Stammaktie sollen 0,88 Euro nach 0,81 Euro fließen.

Mit Blick auf seine Vorhersage für 2017 verweist der Konzern auf Prognosen, die trotz der bekannten Risiken in vielen für das Unternehmen wichtigen Regionen eine insgesamt positive weltwirtschaftliche Entwicklung erwarten ließen.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 wird die Gesellschaft am 21. März veröffentlichen.

Zahlen für Händler keine Überraschung Von guten Zahlen bei Fuchs Petrolub sprechen Händler. Der Schmierstoff-Anbieter hat sowohl die Umsatzerwartung als auch die Erwartung an den operativen Gewinn leicht übertroffen. "Eine wirkliche Überraschung ist das allerdings nicht", sagte ein Händler. Der Kurs dürfte erst einmal noch unter dem Allzeit-Hoch vom vergangenen Jahr festhängen.

