UPDATE/Hamburger Flughafen wurde über eine Stunde gesperrt

-- Flughafen für eine Stunde gesperrt

-- Menschen klagten über Reizungen der Augen und Atemwege

(NEU: Aufhebung der Sperrung des Flughafens, neue Zahl von Betroffenen)

HAMBURG (AFP)--Großeinsatz am Hamburg Flughafen: Wegen Atemwegsreizungen bei dutzenden Menschen wurde der Airport am Sonntagmittag für über eine Stunde komplett gesperrt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers klagten 53 Menschen über Augenbrennen und Reizhusten und mussten behandelt werden. Es handele sich um leichte Verletzungen. Die genaue Ursache war zunächst noch unklar. Der Flughafen war um 12.32 Uhr komplett gesperrt worden. In dem Bereich, wo die Fluggäste und das Handgepäck kontrolliert werden, sei es zuvor zu "Geruchsbelästigungen" gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Zahlreiche Menschen hätten daraufhin über Reizungen der Augen und Atemwege und teilweise über Übelkeit geklagt. Alle Menschen wurden aus dem Bereich in Sicherheit gebracht. Um 13.45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Die Sperrung wurde aufgehoben, sagte eine Flughafensprecherin. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, war zunächst unklar. Insgesamt waren am Hamburger Flughafen am Sonntag 334 Starts und Landungen geplant. Die Suche nach der Ursache dauerte an. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers gab es die Vermutung, dass ein Reiz auslösendes Gas möglicherweise über die Klimaanlage in den Bereich der Sicherheitskontrollen gelangt sein könnte. Allerdings gebe es dafür noch keine Bestätigung, hieß es zunächst weiter.

