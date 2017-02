UPDATE/Hannover Rück übertrifft eigenes Gewinnziel 2016 deutlich

--Hannover Rück verdient 2016 mehr als 1 Milliarde Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat 2016 von einem verbesserten Schaden-Rückversicherungsgeschäft und einer niedrigeren Steuerquote profitiert. Der Gewinn fiel deutlich höher aus als vom Unternehmen selbst erwartet, wie der MDAX-Konzern am Dienstagmorgen überraschend mitteilte.

Die Hannover Rück verdiente vorläufigen Zahlen zufolge 2016 netto rund 1,17 Milliarden Euro. Das Gewinnziel hatte auf "mindestens" 950 Millionen Euro gelautet. Ein Grund für den unerwartet hohen Anstieg sei das nochmals verbesserte versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung. Zudem sinke die Steuerquote durch die weggefallene steuerliche Vorsorge des Vorjahres auf ein "normalisiertes Niveau".

Die Bruttoprämie sank erwartungsgemäß auf 16,4 Milliarden Euro von 17,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

Talanx erwartet 2017 nun rund 800 Millionen Euro Gewinn Erst vergangene Woche hat die Hannover Rück SE ihre Prognose für das Jahr 2017 erhöht. Der Konzern erwartet jetzt mehr als 1 Milliarde Euro. Zuvor waren "mehr als" 950 Millionen Euro angepeilt.

Von dem soliden Abschneiden der Hannover Rück profitiert auch der Mutterkonzern Talanx. Das Ergebnis kletterte 2016 auf leicht über 900 Millionen Euro von 734 Millionen im Jahr davor. Der ebenfalls im MDAX notierte Konzern hatte für 2016 selbst einen Zielwert von mindestens 750 Millionen Euro genannt.

Für das laufende Jahr ist der Versicherer nun optimistischer als zuvor: Er hob die Prognose für den Konzerngewinn auf rund 800 Millionen von zuvor mindestens 750 Millionen Euro an. Der Hauptversammlung will die Talanx AG für 2016 eine Dividende von 1,35 (2015: 1,30) Euro vorgeschlagen.

Als "klar positiv" stuft ein Aktienhändler die Zahlen des Versicherungskonzerns Talanx ein. Der Ausblick für 2017 lese sich allerdings konservativ.

Detaillierte Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr wird die Hannover Rück am 9. März veröffentlichen, Talanx ist am 20. März an der Reihe.

