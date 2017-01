UPDATE/Ifo-Index gibt im Januar überraschend nach

--Geschäftsklimaindex verliert 1,2 Zähler auf 109,8 Punkte

--Ökonomen hatten leichten Anstieg des Index erwartet

--Unsicherheit wegen Trump nimmt offenbar zu

(NEU: Volkswirte)

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar entgegen den Erwartungen wieder verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank um 1,2 Zähler auf 109,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,3 Punkt vorausgesagt.

Die zu Jahresbeginn überraschend pessimistischere Grundstimmung der Wirtschaft folgt auf eine bessere Verfassung des wichtigsten Konjunkturbarometers in Deutschland im Vormonat. Im Dezember 2016 war das Wirtschaftsbarometer noch auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert.

Die beiden anderen ifo-Stimmungsindikatoren entwickelten sich im Januar uneinheitlich. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen verbesserte sich auf 116,9 von saisonbereinigt korrigierten 116,7 Punkten im Vormonat. Ursprünglich hatte das Institut hier 116,6 ausgewiesen. Die Analysten hatten aber für Januar einen deutlicheren Anstieg auf 117,0 Punkte prognostiziert.

Der Index für die Geschäftserwartungen nahm hingegen auf 103,2 von saisonbereinigt korrigierten 105,5 Punkten im Vormonat ab. Ursprünglich hatte das Ifo-Institut 105,6 ausgewiesen. Die befragten Ökonomen hatten für Januar noch eine Zunahme auf 105,7 Punkte gesehen.

Unsicherheit wegen Trump nimmt zu Ökonomen begründeten den Rückgang vor allem mit der Unsicherheit über den künftigen Kurs der USA unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump , betonten aber überwiegend eine weiter gute Lage.

Der etwas schwächere Index deute darauf hin, "dass die deutschen Unternehmen zunehmend über mögliche negative wirtschaftliche Auswirkungen von dem neuen US-Präsidenten besorgt sind", erklärte ING-Analyst Carsten Brzeski. Er verwies besonders auf die von Trump angedrohten Handelssanktionen und die Tatsache, dass fast 10 Prozent aller deutschen Exporte in die USA gingen. "Mögliche Handelssanktionen der neuen US-Regierung würden den deutschen Außenhandel definitiv schwächen", warnte er und verwies überdies auch auf Negativfolgen des Brexit.

"Das Ifo-Geschäftsklima hat im Januar einen Schuss vor den Bug erhalten", sagte Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe. Die Geschäftserwartungen seien auch wegen der "America-first"-Agenda der neuen US-Regierung deutlich gefallen. Da die befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage allerdings auf hohem Niveau weiter als gut bewerteten, "dürfte die Wirtschaft gut in das neue Jahr gestartet sein". Dass die Erwartungen "weggeknickt" seien, belege die momentane Verunsicherung. Auf dem hohen Niveau des Index sei der Rückgang aber "verkraftbar" und auch eine Normalisierung.

Ökonomen sehen Wirtschaft weiter im Aufwärtstrend Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erklärte, ein "solcher Rücksetzer ist nach den starken Anstiegen der Vormonate nicht ungewöhnlich". Mittlerweile seien zudem mit dem Protektionismus die Schattenseiten von Trumps Wirtschaftspolitik sichtbarer geworden. Trotzdem zeige der Trend bei Ifo, dem Einkaufsmanagerindex und den Auftragseingängen noch immer klar nach oben. "Die deutsche Wirtschaft sollte auch im ersten Quartal ordentlich wachsen", sagte Krämer voraus. Haupttreiber blieben der private und der öffentliche Konsum.

KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner meinte, vor allem in der Exportwirtschaft würden "die Sorgenfalten größer", was zu einem "stimmungsmäßig verpatzten Start in das neue Jahr" geführt habe. Die Risiken aus Brexit und amerikanischer Isolationspolitik seien hoch. "Aber es liegt auch an uns in Europa, wie hoch die Kosten für unsere Unternehmen und Bürger werden", mahnte Zeuner und forderte ein entschlossenes, gemeinsames Auftreten gegenüber den beiden Partnern. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen seien die Unternehmensinvestitionen die Achillesferse der Konjunktur.

"Der Unsicherheitsfaktor Donald Trump wirkt belastend, was sich negativ auf die Investitionsbereitschaft auswirken könnte", erklärte Thomas Gitzel von der VP Bank. Rings um den Globus hätten sich zuletzt wichtige Konjunkturfrühindikatoren verbessert. "Doch die bissige Inaugurationsrede von Donald Trump machte nochmals deutlich, dass der neue US-Präsident mit Handelsrestriktionen Ernst machen könnte." Für die exportabhängige deutsche Industrie wäre aber "jede Art von Handelskrieg pures Gift".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 05:49 ET (10:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 49 AM EST 01-25-17