UPDATE/Infineon profitiert im 1Q von robustem Automotive-Geschäft

--Weiteres Wachstum erwartet

--Jahresausblick bestätigt

--Langfristige Trends stimmen Infineon-Chef zuversichtlich

Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipkonzern Infineon ist gut in das neue Geschäftsjahr 2016/17 gestartet. Als Wachstumstreiber erwies sich zum wiederholten Male das Automotive-Geschäft. Für das zweite Quartal kündigte Infineon Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis an. Die Jahresprognose bekräftigte der Konzern.

"Wir sind gut in das Geschäftsjahr gestartet", sagte Vorstandsvorsitzender Reinhard Ploss. Umsatz und Ergebnis seien besser ausgefallen als erwartet. "In den kommenden Monaten erwarten wir weiteres Wachstum in unseren Märkten, auch die langfristigen Trends stimmen uns zuversichtlich."

Wachstum im Vergleich zum Vorjahr - Saisonale sequenzielle Schwäche Der Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahr um 6 Prozent auf 1,645 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Segmentergebnis nahm überproportional um 12 Prozent auf 246 Millionen zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 15,0 von 14,1 Prozent. Der Konzernüberschuss lag mit 161 Millionen Euro 6 Prozent über dem Vorjahr. Die Zahlen lagen leicht über den Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten.

Im Vergleich zum Vorquartal gingen Umsatz und Ergebnis erwartungsgemäß zurück. Die drei Monate per Ende Dezember fallen in der Chipbranche traditionell schwächer aus. So sanken die Umsätze um 2 Prozent, das Segmentergebnis um 12 Prozent und der Konzernüberschuss um 28 Prozent. Infineon hatte einen Umsatzrückgang von 2 bis 6 Prozent und eine Segmentergebnismarge in der Mitte der Umsatzprognosespanne von 14 Prozent erwartet.

Der freie Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten verschlechterte sich auf minus 39 Millionen Euro, nach 169 Millionen Euro im Vorquartal. Dies lag an dem Nettomittelabfluss von 112 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Kauf von 93 Prozent an der Gesellschaft MoTo Objekt Campeon. Der Gesellschaft gehört der Hauptsitz von Infineon in Neubiberg bei München.

Gute Nachfrage nach Fahrassistenzsystemen und Elektroautos Das Automotivegeschäft entwickelte sich weiterhin robust. So profitierte Infineon von der anhaltend gute Nachfrage in den Bereichen Fahrassistenzsysteme und Produkte für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Sparte den Umsatz um 15 Prozent auf 705 Millionen Euro steigern. Das Segmentergebnis nahm um 58 Prozent auf 114 Millionen Euro zu. Auch im Vergleich zum Vorquartal konnte das Automotive-Geschäft als einziger Bereich Umsatz und Ergebnis leicht verbessern.

Dagegen gingen die Umsätze in den Sparten Power Management & Multimarket (PMM) und Industrial Power Control (IPC) im Vergleich zum Vorquartal saisonal bedingt zurück. Ursache war eine schwächere Nachfrage nach elektrischen Antrieben, Chips für die Fotovoltaik sowie Komponenten für mobile Endgeräte. Die Umsätze im Bereich Chip Card & Security blieben hingegen stabil.

Jahresprognose bestätigt Die Jahresprognose bekräftige der Chipkonzern. Infineon erwartet für das am 30. September endende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 4 bis 8 Prozent. Die Segmentergebnismarge sollte in der Mitte der Spanne voraussichtlich 16 Prozent betragen. Überdurchschnittlich wachsen soll dabei das Automotive-Geschäft.

Für das zweite Quartal geht Infineon von einem Umsatzanstieg von 3 bis 7 Prozent aus, wobei die Segmentergebnismarge in der Mitte der Spanne 15 Prozent liegen dürfte. Die Jahresprognose beruht auf einem Wechselkurs vom Euro zum US-Dollar von 1,10.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

February 02, 2017 02:39 ET (07:39 GMT)

