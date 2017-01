UPDATE/Italiens Premier ruft in Deutschland Ende der Austerität aus

--Neuer Premier Gentiloni drängt auf Erlaubnis für Mehrausgaben

--Italien erhält Unterstützung von Vizekanzler Gabriel

--Italien und Deutschland wollen Industrie 4.0 prägen

(NEU: Gabriel unterstützt Italien, Digitalisierung der Industrie, Details)

von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der neue italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat in Deutschland das Ende der europaweiten Sparpolitik angekündigt. "Die Phase der Austerität als Selbstzweck ist vorbei", sagte Gentiloni am Mittwoch auf einer deutsch-italienischen Wirtschaftskonferenz in Berlin. Deutschland gilt als härtester Verfechter von Haushaltsdisziplin in Europa, um die Eurozone fester für die Zukunft zu machen.

Italiens Premier möchte im laufenden Jahr hingegen mehr Schulden machen, um die Konjunktur über Investitionen anzukurbeln, Flüchtlinge zu versorgen und die von Erdbeben verwüsteten Regionen wieder aufzubauen. Der Juncker-Plan der EU-Kommission für mehr Investitionen sei nützlich, so Gentiloni, reiche aber nicht aus. Er versprach im gleichen Atemzug, dass sein Land nie wieder ein Hort fiskalischer Disziplinlosigkeit werde.

Italien streitet sich mit der EU-Kommission darüber, wie hoch das Budgetdefizit dieses Jahr ausfallen darf. Am Dienstag ermahnte Brüssel die Regierung, ihren Etatansatz um 3,4 Milliarden Euro zusammenzustreichen. Nur so könne Italien ein Defizitverfahren vermeiden.

Für 2017 kalkuliert Rom mit einem Defizit von 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung, obwohl einst 1,8 Prozent an Brüssel versprochen waren. Italien ist neben Japan eines der am höchsten verschuldeten Industrieländer.

Unterstützung erhielt Gentiloni von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der sich damit von Finanzminister Wolfgang Schäuble und Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) absetzt. "Ich finde es ist fair, dass wir Vorfahrt für Investitionen geben", erklärte auf der Konferenz, die sein Haus organisiert hatte. Deutschland habe während der Hartz-Reformen auch höhere Schulden gemacht, um die Konjunktur nicht abzuwürgen. "Die eigene deutsche Erfahrung sollte uns dazu bringen, nicht anderen in Europa das Gegenteil zu erzählen", betonte der SPD-Chef.

Digitalisierung der Industrie letzte Chance für Europa Hauptthema der Konferenz war die Digitalisierung der Industrie. In ihrer Rede mahnte die Kanzlerin, dass Europa, Deutschland und Italien keine Zeit zu verlieren hätten. "Wir dürfen nicht verlängerte Werkbänke großer Internetkonzerne werden", sagte die CDU-Chefin. Während im Bereich der Konsumenten die Digitalisierung von den USA und Asien getrieben werde, hätten gerade Deutschland und Italien im Bereich 4.0 die Chance, zu den Gewinnern zu gehören.

Ministerpräsident Gentiloni pflichtete ihr bei. "Die produzierende Industrie ist etwas, das wichtig ist für unsere beiden Länder. Sie kann der Motor sein für unsere Länder", sagte er. Beide Politiker sprachen sich für höhere Investitionen in ultra-schnelle Internetnetze aus sowie für eine harmonische Umsetzung des digitalen Binnenmarktes.

Die deutsche und die italienische Industrie sind führend in der europäischen Union und stehen jeweils für einen hohen Anteil an der Wertschöpfung.

