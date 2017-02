UPDATE/Merkel begrüßt Fortschritte in EU-Flüchtlingspolitik

--Sondergipfel auf Malta

--Zehn-Punkte-Plan verabschiedet

--Sonderrolle für Libyen

(NEU: Pk mit Merkel)

Von Stefan Lange

VALLETTA (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat die Ergebnisse des EU-Sondergipfels auf Malta ausdrücklich begrüßt. Die Arbeiten zum Thema Flucht und Migration "nehmen jetzt Gestalt an", erklärte die CDU-Vorsitzende am Freitag nach dem Treffen der 28 Mitgliedstaaten in Valletta. Diese hatten sich zuvor auf zehn "Prioritäten" zur Unterstützung des nordafrikanischen Transitlandes Libyens geeinigt. Kurzfristig aufgenommen wurde darin der Verweis auf ein am Donnerstag geschlossenes Flüchtlingsabkommen zwischen Libyen und Italien.

Die Erklärung der Staats- und Regierungschefs sagt eine verstärkte Hilfe bei Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache zu, um wirksamer gegen Schmuggler auf der Route von Libyen nach Italien vorzugehen. Zudem sollen internationale Organisationen dabei unterstützt werden, die Zustände in libyschen Flüchtlingslagern zu verbessern. Die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat soll gefördert und der Grenzschutz zu Libyens Nachbarländern verstärkt werden.

Libyen zu Stabilität verhelfen Merkel verwies darauf, dass die Einheitsregierung in Libyen noch nicht die Stabilität aufweise, "die wir eigentlich brauchen". Hieran müsse man weiter arbeiten. Das Abkommen zwischen Italien und Libyen werde dennoch begrüßt. "Wir unterstützen Italien bei der Umsetzung des Abkommens", sagte Merkel.

Italien hatte bereits am Donnerstagabend eine Vereinbarung mit der libyschen Einheitsregierung in der Flüchtlingskrise geschlossen. Libyen wurde dabei Geld, die beschleunigte Ausbildung der libyschen Küstenwache und Ausrüstung versprochen.

Vereinbart wurden "vorübergehende Aufnahmelager in Libyen unter ausschließlicher Kontrolle des libyschen Innenministeriums". In sie sollen Flüchtlinge zur Abschiebung in ihre Heimatländer oder bei einer freiwilligen Rückkehr gebracht werden. Finanziert werden sollen sie zunächst durch Italien und gegebenenfalls später auch durch EU-Gelder.

"Noch viel Arbeit" Im vergangenen Jahr waren 181.000 Flüchtlinge in Italien eingetroffen, so viele wie nie zuvor. 90 Prozent kamen über Libyen. Die EU fürchtet ab dem Frühjahr einen neuen starken Anstieg der Flüchtlingszahlen über diese Route. Nach Angaben von EU-Vertretern gibt es Schätzungen, wonach derzeit 300.000 bis 350.000 Flüchtlinge in dem nordafrikanischen Land auf die Überfahrt nach Europa warten.

Merkel betonte noch einmal, wie wichtig die Bekämpfung des illegalen Menschenschmuggels sei. Im vergangenen Jahr seien trotz zahlreicher Maßnahmen 4.600 Menschen im Mittelmeer umgekommen. Mit den bisherigen Beschlüssen sein man "natürlich nur einen Schritt weiter", erklärte die CDU-Vorsitzende. "Aber es ist natürlich noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun."

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 10:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 52 AM EST 02-03-17