UPDATE/Munich Re erwartet 2017 Gewinnrückgang

--Konzernergebnis von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro erwartet

--Weiteres Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro angekündigt

--Vorstandsmitglied Arnoldussen geht

Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re geht für dieses Jahr von einem Gewinnrückgang aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sieht er den Nettogewinn 2017 in einer Bandbreite von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr hat die Munich Re 2,6 Milliarden Euro verdient nach 3,1 Milliarden Euro im Jahr davor. Außerdem kündigte die Rückversicherung einen neuerlichen Aktienrückkauf an.

"Munich Re ist mehr denn je ein Unternehmen im Wandel", sagte der scheidende Vorstandschef Nikolaus von Bomhard , der seinen Posten im April nach mehr als 13 Jahren an seinen Vostandskollegen Joachim Wenning abgeben wird. "Unsere Innovationsoffensive, das Ergo-Strategieprogramm oder die kürzlich beschlossene Neuaufstellung im globalen Gesundheitsmarkt belegen dies."

Die Aktie zeigt sich vorbörslich unauffällig. Der Gewinnausblick liege zwar eher im unteren Bereich der Erwartungen, könnte aber auch konservativ sei, sagte ein Marktteilnehmer. "Die Combined Ratio entwickelt sich dagegen etwas besser als erwartet." Das Aktienrückkaufprogramm sei erwartet worden.

Bei der im Umbau begriffenen Erstversicherungstochter Ergo erwartet die Munich Re im laufenden Jahr ein Konzernergebnis von 150 bis 200 Millionen Euro. 2016 hatte Ergo einen Verlust von 40 Millionen Euro verbucht nach 200 Millionen 2015. Mittelfristig wird der Konzern aber nach der Integration von Teilen des aufgelösten Bereichs Munich Health optimistischer. So soll die Sparte ab 2021 rund 600 Millionen Euro zum Konzerngewinn beitragen, ab 2020 rund 530 Millionen. Bisher hatte das für 2020 ausgegebene Ziel auf 500 Millionen Euro gelautet.

Etwas schwächere Schaden-Kosten-Quote erwartet In der Rückversicherung peilt die Munich Re 2017 ein Ergebnis von 1,8 bis 2,2 Milliarden Euro an nach 2,5 Milliarden Euro 2016. Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Unfall-Rückversicherung wird - unter Berücksichtigung des bis Ende Februar relativ geringen Großschadensaufkommens - bei 97 Prozent gesehen, das wäre etwas schwächer als die 95,7 Prozent aus dem Vorjahr. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung.

Die Preise sind nach wie vor wegen des intensiven Wettbewerbs unter Druck, wenn der Preisrückgang in der Erneuerungsrunde zu Jahresbeginn auch nicht so stark zu spüren war wie zuvor.

Beim Ausblick ist bereits das zum 1. Februar aufgelöste Geschäftsfeld Munich Health berücksichtigt, welches in die Bereiche Ergo und die Rückversicherung integriert wurde.

Konzernweit erwartet Munich Re 2017 stabile Bruttobeiträge von 48 bis 50 Milliarden Euro nach 48,9 Milliarden im Vorjahr. Die Rendite auf Kapitalanlagen soll rund 3 Prozent betragen.

Waldbrände, Erdbeben und "Matthew" belasten Munich Re hatte bereits Anfang Februar Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Belastungsfaktoren wie ein hohes Schadensaufkommen - vor allem im vierten Quartal - sowie das Niedrigzinsumfeld und die Restrukturierung bei der Tochter Ergo drückten das Ergebnis. Die Gesamtbelastung aus Großschäden betrug 1,54 Milliarden Euro nach 1,05 Milliarden zuvor. Größte Schadensereignisse waren die Waldbrände in der kanadischen Provinz Alberta mit 404 Millionen Euro, ein Erdbeben in Neuseeland im November mit 251 Millionen Euro und der Wirbelsturm Matthew mit 232 Millionen Euro.

Die Anleger tröstet die Munich Re mit einer höheren Dividende. Diese wird für 2016 um 35 Cent auf 8,60 Euro angehoben, wie ebenfalls im Februar bekanntgegeben worden war.

Aktienrückkäufe werden nahtlos fortgesetzt Wie der Konzern am Mittwoch ankündigte, sollen bis zur Hauptversammlung 2018 Aktien im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro zurückgekauft werden. Das aktuelle Programm in gleicher Höhe läuft noch bis zum diesjährigen Aktionärstreffen.

Ferner meldeten die Münchener Veränderungen im Vorstand. Ludger Arnoldussen scheidet im April "in bestem gegenseitigem Einvernehmen" aus dem Führungsgremium aus. Zum Nachfolger wurde Hermann Pohlchristoph berufen. Er wird das Ressort "Germany, Asia Pacific and Africa" sowie die Zentralbereiche "Central Procurement" und "Services" leiten.

(Mitarbeit: Herbert Rude)

March 15, 2017 03:54 ET (07:54 GMT)

