UPDATE/Piech tritt womöglich Rückzug bei Volkswagen an

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der ehemalige Firmenpatriarch Ferdinand Piech will möglicherweise bei Volkswagen aussteigen. Wie die VW-Großaktionärin Porsche Automobil Holding SE mitteilte, laufen derzeit Verhandlungen darüber, ob die im Einfluss von Ferdinand Piech stehenden Stiftungen den wesentlichen Anteil ihrer mittelbar gehaltenen Stammaktien der Holding an weitere Mitglieder der Familien Porsche und Piech übertragen. Ob es zu einer Transaktion kommt, sei aktuell nicht abzusehen. Die Porsche Automobil Holding SE hält 52,2 Prozent der Volkswagen-Stammaktien.

Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über den möglichen Ausstieg berichtet. Dort hieß es auch, dass Piech 14,7 Prozent der Porsche-Stammaktien hält. Die Zahl konnte ein Porsche-Sprecher auf Anfrage nicht bestätigen.

Ferdinand Piech war früher Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und saß bis 2015 im Aufsichtsrat des Autobauers. Seinerzeit verlor er den Machtkampf mit dem damaligen Vorstandschef Martin Winterkorn und musste aus dem Kontrollgremium ausscheiden.

Der Skandal um manipulierte Abgaswerte kostete wenig später Winterkorn das Amt. Seither gibt es Streit um die Frage, wer wann über was Bescheid gewusst hat. Piech wirft Vorständen und Aufsichtsräten des Konzerns vor, von den Abgasmanipulationen weit früher als bisher eingestanden gewusst zu haben.

