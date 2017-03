UPDATE/Rheinmetall von starkem Rüstungsgeschäft beflügelt

Heute im Fokus

DAX über 12.000-Punkte-Marke -- Nordex dank AWP-Übernahme mit Zuwächsen -- Zalando will 2017 Wachstumstempo halten -- Salesforce enttäuscht mit Umsatzausblick -- Linde, Praxair im Fokus

Darum macht Buffetts Apple-Investment wirklich Sinn. Klöckner & Co zurück in schwarzen Zahlen. So will Starbucks in Italien punkten. STADA übertrifft eigene Prognosen leicht und erhöht Dividende. Rheinmetall verdient dank Rüstungsgeschäft besser. Bayer nutzt Covestro-Kursrally zum Beteiligungsverkauf.