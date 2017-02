UPDATE/Thyssenkrupp wird brasilianisches Sorgenkind CSA los

--Brasilianisches Stahlwerk CSA geht an Ternium

FRANKFURT (Dow Jones)--Hocherfreut reagieren Marktteilnehmer auf die Nachricht, dass thyssenkrupp einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden hat und schütteln dabei offenbar das mit dem Verkauf wohl einhergehende Abrutschen in die roten Zahlen ab. Die Aktie des Industrie- und Technologiekonzerns ist mit einem Plus von rund 5 Prozent deutlichem Abstand größter DAX-Gewinner.

Das Unternehmen verkauft das Stahlwerk CSA Siderurgica do Atlantico (CSA) für 1,5 Milliarden Euro an das Stahlunternehmen Ternium aus Luxemburg. Beide Parteien streben einen Abschluss der Transaktion bis Ende September an, wie Thyssenkrupp weiter mitteilte.

Mit dem Mittelzufluss kann der Konzern seine Nettofinanzschulden nach eigenen Angaben signifikant verringern. Obwohl eine Wertberichtigung auf CSA von rund 0,9 Milliarden Euro notwendig sei, werde sich das Verhältnis von Netto-Finanzschulden zum Eigenkapital mit Abschluss der Transaktion verbessern, hieß es. Insgesamt sinke die Nettoverschuldung durch den CSA-Verkauf um 1,5 Milliarden Euro, sagte Finanzvorstand Guido Kerkhoff während einer Telefonkonferenz.

Der Verkauf soll rückwirkend zum 30. September vergangenen Jahres erfolgen. Bis zum Vollzug der Transaktion wird der Geschäftsbereich Steel Americas als "nicht fortgeführtes Geschäft" ausgewiesen. Der Verkauf wird laut Thyssenkrupp entsprechende Auswirkungen auf den Jahresüberschuss haben. Dieser dürfte negativ ausfallen, hieß es in der Konferenz weiter. Darüber hinaus soll die Transaktion bei den fortgeführten Aktivitäten keinen Einfluss auf die Ziele für das bereinigte EBIT und den freien Cashflow vor Fusionen und Übernahmen für das laufende Geschäftsjahr haben.

Das Unternehmen brauche keine Kapitalerhöhung, sagte der CFO. Thyssenkrupp bekräftigte, weiter Gespräche mit mehreren Parteien über eine mögliche Verbindung im europäischen Stahlgeschäft zu führen. Näher eingehen wollte CEO Heinrich Hiesinger darauf nicht. Ende 2016 war die indische Tata Steel als ein Kandidat genannt worden.

Dow Jones Newswires hatte unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen bereits über die Verhandlungen von Thyssenkrupp mit Ternium berichtet. Ternium ist ein Hersteller von Flach- und Langstahlprodukten mit Hauptsitz in Luxemburg und Aktivitäten in Südamerika.

CSA brockte Thyssenkrupp hohe Abschreibungen ein Thyssenkrupp hatte auf dem amerikanischen Kontinent einst große Pläne: Der Konzern wollte in Brasilien billige Brammen produzieren, sie in den USA weiterverarbeiten und damit hohe Margen erzielen. Die Amerika-Expansion entwickelte sich aber zu einem Desaster, unter anderem fielen die Baukosten wesentlich höher aus als geplant. Von den rund 12 Milliarden Euro, die Thyssenkrupp in das Werk in Brasilien und in eine inzwischen verkaufte Anlage im US-Bundesstaat Alabama investierte, musste der Konzern einen großen Teil abschreiben.

Analysten: Volatilität von Gewinn und Cashflow werden zurückgehen Analysten äußern sich zufrieden mit diesem Schlussstrich unter das verlustreiche Engagement in Amerika. So heißt es bei der Commerzbank (Coba), der Verkaufspreis sei mit einem signifikanten Aufschlag auf den bisherigen Sum-of-the-Parts-Wert erfolgt. Sie hatten den Wert mit 0 Euro je Aktie angesetzt, der Preis von 1,5 Milliarden Euro erhöhe nun den SOTP-Wert je Aktie um 3 Euro.

Zudem unterstreichen die Analysten, dass künftig die Volatilität von Gewinn und Cashflow bei Thyssenkrupp durch die Dekonsolidierung von Steel Americas zurückgehen werde. Gleichzeitig gehe der Hebel über die Verschuldung und die Abhängigkeit vom Stahlsektor zurück. Künftig trage das verbleibende Stahlgeschäft in Europa nur noch mit 25 Prozent zum EBIT bei, das Aufzugsgeschäft dagegen mit 50 Prozent.

