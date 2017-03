UPDATE/US-Finanzminister Mnuchin: Wir wollen keinen Handelskrieg

-- Mnuchin: Trump glaubt an freien, aber fairen Handel

-- Schäuble lobt offene Diskussion

-- Noch keine Entscheidung zu Grenzausgleichssteuer

(NEU: weitere Aussagen, Hintergrund)

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump will nach Aussage seines Finanzministers Steven Mnuchin für einen freien, aber zugleich fairen Handel eintreten und bestehende Abkommen in diesem Sinne überprüfen. Das sagte Mnuchin nach einem Gespräch mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Berlin. "Wir wollen keinen Handelskrieg", betonte Mnuchin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schäuble. "Der Präsident glaubt an freien Handel - aber der Handel muss auch fair sein." Trump lege Wert darauf, dass die Abkommen auf Wechselseitigkeit beruhten, und es gebe dort Bereiche, in denen noch Verbesserungsbedarf bestehe.

Mnuchin bekannte sich zudem langfristig zu einem starken US-Dollar. "Ein starker Dollar ist langfristig etwas Gutes", erklärte er. Zu kurzfristigen Bewegungen wolle er sich nicht äußern, auch wenn der hohe Dollar kurzfristig "bestimmte Fragen aufwerfen" könnte. Es sei aber wichtig, dass Länder ihre Währungen nicht manipulierten.

Zu der umstrittenen Grenzausgleichssteuer sei noch keine Entscheidung getroffen. Derzeit würden die "Vorteile und Nachteile" dieser Importsteuer diskutiert. Zur Bankenregulierung schaue sich die Trump-Administration derzeit an, "was sinnvoll ist". Trump selbst freue sich schon auf den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag, erklärte Mnuchin auch.

G20-Finanzminister treffen sich in Baden-Baden

Schäuble bezeichnete das Gespräch mit dem neuen US-Finanzminister als "konstruktive, offene Diskussion". Er habe mit Mnuchin "klar verabredet, dass wir zusammenwirken, um den internationalen Prozess weiter voranzubringen", sagte der Bundesfinanzminister. Dies sei auch eine wichtige Botschaft für das am Freitag in Baden-Baden beginnende Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). Beide Länder stimmten überein, "dass wir gemeinsam und auch international zusammenarbeiten, um den Prozess der Stabilisierung der Finanzmärkte nach schwierigen Erfahrungen in den früheren Zeiten erfolgreich fortsetzen".

Deutschland und die USA hätten "eine klare gemeinsame Position", dass vorhandene Probleme durch Zusammenarbeit gelöst werden sollten, sagte der Bundesfinanzminister. "Wir haben eine gute Basis gefunden, um die Zusammenarbeit fortzusetzen". Erneut wies Schäuble Kritik an dem hohen deutschen Handesbilanzüberschuss zurück. Er frage sich, was er tun könne, um den Überschuss zu reduzieren, sagte Schäuble und bezeichnete Vorschläge, den Budgetüberschuss zu nutzen, um das Handelsbilanzdefizit abzubauen, angesichts des Größenverhältnisses der beiden Posten als "armselig".

Mnuchin wird ab Freitag auch an dem Finanzministertreffen der G20 in Baden-Baden teilnehmen. Weil es die erste internationale Konferenz ist, bei der der neue US-Finanzminister auftritt, wird von der Zusammenkunft vor allem Aufschluss darüber erwartet, welchen Kurs die USA in Steuer- und Finanzfragen tatsächlich einschlagen werden - und mit welcher Haltung die übrigen Staaten darauf reagieren.

Grüne warnen vor Deregulierungswettlauf Schäuble hatte sich jüngst optimistisch gezeigt, dass die USA beschlossene Regulierungen des Finanzmarktes nicht grundsätzlich zurückdrehen werden, und "gemeinsamem Grund" mit Washington gesehen, was ein Festhalten an den Lehren aus der letzten Finanzkrise angehe - auch wenn Mnuchin "noch nicht in allen Punkten abgeschlossene Meinungsbildungen der amerikanischen Administration haben" werde. Die G20, deren Vorsitz Berlin derzeit führt, hätten aber die Aufgabe, "in schwierigen Zeiten einen möglichst großen Beitrag zu mehr globaler Zusammenarbeit zu leisten".

Die Grünen forderten die G20 aber dazu auf, bei ihrem Treffen dafür zu sorgen, dass ein "Deregulierungswettlauf verhindert" wird. "Es steht viel auf dem Spiel beim G20-Finanzgipfel," erklärten Finanzsprecher Gerhard Schick und der frühere Fraktionschef Jürgen Trittin. Weil die G20 und mit ihnen Schäuble "auf der Regulierungsbremse" stünden, blieben zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise viele Probleme ungelöst. "Nun will Donald Trump die Wall Street erneut entfesseln", warnten die Grünen-Politiker. "Geht es so weiter, droht der nächste Crash."

Mit Blick auf die Währungspolitik befindet sich Mnuchin derzeit in einem Dilemma. Während US-Präsident Trump den Dollar für zu stark und andere Währungen wie den Euro und den Yuan für zu schwach hält, leisten seine bisherigen wirtschaftlichen Kernvorschläge und steigende Zinsen einem Anstieg des Dollar Vorschub. "Trump sieht sich einer unmöglichen Kombination von Politiken gegenüber, wenn er wirklich einen schwachen Dollar will", sagte David Bloom von HSBC. "Die meisten seiner Ideen deuten auf einen stärkeren Dollar."

(Mitarbeit: Ian Talley und Chelsey Dulaney)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2017 15:40 ET (19:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 03 40 PM EDT 03-16-17