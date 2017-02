UPDATE2/Airbus schreibt im 4. Quartal wegen A400M-Belastung rote Zahlen

--Belastung von 1,2 Milliarden Euro aus A400M-Programm im 4. Quartal

--Airbus will mit A400-Kunden über geringere Vertragsstrafen verhandeln

--Dividende für 2016 soll um 4 Prozent auf 1,35 Euro steigen

Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die hohen Kosten für den Militärtransporter A400M haben Airbus im vierten Quartal unerwartet in die roten Zahlen gedrückt. Der Jahresgewinn brach um fast zwei Drittel ein. Umsatz und operatives Ergebnis lagen dagegen über den Markterwartungen. Die Aktionäre sollen das nicht zu spüren bekommen, die Dividende für das vergangene Jahr soll trotz allem um 4 Prozent auf 1,35 Euro je Aktie steigen.

Die Aktie steht am Morgen unter Druck und verlor zeitweise 1,8 Prozent. Aktuell legen die Papiere um 0,3 Prozent zu. Unklar sei allerdings weiterhin, worauf sich der Markt im Tagesverlauf konzentrieren werde, heißt es im Handel. "Einmaleffekt oder besserer Umsatz", sagt ein Händler.

Die Belastungen aus dem Militärtransporterprogramm summierten sich im Gesamtjahr auf 2,2 Milliarden Euro, davon fielen allein 1,2 Milliarden Euro im Schlussquartal an, wie das Unternehmen aus Toulouse mitteilte.

Der A400M macht Airbus schon seit Jahren Probleme. Das Flugzeug soll die in die Jahre gekommenen Transall-Maschinen der Bundeswehr ersetzen. Wegen technischer Probleme und unterschiedlicher Wünsche der Bestellländer verzögerte sich die eigentlich für 2011 geplante Auslieferung des Flugzeugs jedoch erheblich.

Komplexität des A400M unterschätzt Der Transporter sei eine "große Belastung" für den Konzern, sagte Airbus-Chef Tom Enders am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Airbus habe die Komplexität des Flugzeuges, insbesondere die vielfältigen militärischen Funktionen, unterschätzt. Ein Problem sei auch die einstige Risikoverteilung zwischen den Regierungen, die die Maschine bestellt haben, und dem Unternehmen. Das Management habe eine Neubewertung der industriellen Programmkosten durchgeführt, die nun auch eine Schätzung des wirtschaftlichen Risikos beinhalte - und will nun mit den Kunden neu verhandeln.

Am Mittwoch sei ein Brief an die Regierungen unter anderem von Deutschland, Frankreich und Großbritannien verschickt worden, in dem sie um Vertragsänderungen gebeten würden, sagte Enders. Dabei gehe es nicht um weitere Finanzspritzen, sondern unter anderem um geringere Vertragsstrafen, so Enders. Dass Kunden Zahlungen zurückhalten, werde insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 belastend wirken, hatte Airbus zuvor schon in der Mitteilung gewarnt.

Enders hatte im vergangenen Jahr versprochen, mindestens 20 Maschinen auszuliefern. Airbus übergab am Ende 17 in Kundenhand. 2017 wolle der Hersteller mehr als 20 A400M ausliefern, so Enders. Die technischen Probleme sollten in diesem Jahr weitgehend behoben werden, hieß es in der Pressekonferenz.

In der Passagierflugzeugsparte lief das Geschäft derweil rund. Umsatz und EBIT legten im Schlussquartal kräftig zu. 2017 will der europäische Hersteller insgesamt mehr als 700 Passagierflugzeuge ausliefern, im vergangenen Jahr waren es 688. Allerdings kam dies nur dank eines rasanten Jahresendspurts zustande. Und das könnte in diesem Jahr ebenso sein, denn im Januar wurden nur 25 Maschinen ausgeliefert und beim Hochlauf der Produktion des A320neo bestünden noch "Herausforderungen", teilte Airbus mit. Der Schwerpunkt des Auslieferungsplans werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte liegen.

Zudem ist der Triebwerkshersteller für den A320neo, Pratt & Whitney, mit seinen Zulieferungen noch im Rückstand, was sie noch auf die Auslieferungen in diesem Jahr auswirken könnte. Die Zuliefererprobleme beim A350 hätten sich gebessert, es gebe aber weiterhin Engpässe.

Noch nicht alle Probleme vom Tisch, aber auf gutem Weg Der Free Cash Flow vor Fusionen, Übernahmen und Kundenfinanzierungen lag bei 1,4 Milliarden Euro. Die Mittel für die Flugzeugfinanzierung musste der Konzern selbst bereitstellen, nachdem mehrere Exportfinanzierungsbanken ihre Kreditzusagen gestoppt hatten, weil die britische Betrugsermittlungsbehörde SFO Untersuchungen gegen Airbus eingeleitet hatte. Airbus arbeitet mit den Behörden zusammen, um die Vorgänge aufzuklären, sagte Enders.

In den drei Monaten bis Ende Dezember schrieb Airbus einen Nettoverlust von 816 Millionen Euro oder 1,06 Euro je Aktie, nach einem Gewinn von 796 Millionen oder 1,02 Euro je Anteil im Vorjahr. Neben den Kosten für den A400M wurde das Quartalsergebnis erheblich durch negative Wechselkurseffekte im übrigen Finanzergebnis belastet. Der Umsatz wuchs dagegen um 11 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Einmaleffekten stieg um 16 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro.

Analysten hatten ein bereinigtes EBIT von 1,343 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 710 Millionen bzw 1,27 Euro je Aktie bei Einnahmen von 22,8 Milliarden Euro erwartet.

Im Gesamtjahr brach der Nettogewinn um fast zwei Drittel auf 995 Millionen Euro bzw 1,29 Euro je Aktie ein. Das bereinigte EBIT ging um 4 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro zurück.

Für 2017 rechnet Airbus vor Fusionen und Übernahmen mit einem Wachstum des bereinigten EBIT und des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zu 2016. Der Cashflow werde 2017 voraussichtlich mit dem des Jahres 2016 vergleichbar sein, teilte das Unternehmen mit.

Die DZ Bank merkt zum Ausblick von Airbus auf 2017 an, zwar seien noch nicht alle Probleme vom Tisch, doch scheine der Flugzeughersteller sich - mit Ausnahme des A400M - auf einem guten Weg zu befinden.

