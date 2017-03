UPDATE2/Einigung zu Atomvertrag mit Versorgern diese Woche

--Umweltministerin optimistisch für raschen Kompromiss

--Auch aus Unternehmenskreisen kommt Bestätigung

--Konzerne halten Klage gegen Brennelementesteuer aufrecht

(NEU: Bestätigung aus Konzernkreisen, Details zu Einigung)

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung und die vier Atomkonzerne dürften sich noch in dieser Woche über den Vertrag zur Verantwortung über den Atommüll einigen. "Die Chancen für eine Einigung in dieser Woche sind sehr günstig", hieß es aus Unternehmenskreisen. Die Gespräche hatten sich länger als erwartet hingezogen und zeitweise gestockt.

Mit dem Vertrag wollen sich Eon, Vattenfall, EnBW und RWE garantieren lassen, dass der Staat mittels des zu gründenden öffentlich-rechtlichen Atomfonds die Verantwortung über die Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls übernimmt. Im Gegenzug speisen die Konzerne den Fonds mit 23,6 Milliarden Euro. Damit der Bundestag in den kommenden Jahrzehnten an dieser Einigung nicht mehr rütteln kann, drängen die Unternehmen auf eine vertragliche Absicherung.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte zuvor erklärt, noch in dieser Woche mit einem Kompromiss in der Frage zu rechnen. Knackpunkt der Gespräche war bis zuletzt der Streit über die Brennelementesteuer. Das Bundesfinanzministerium beharrt darauf, dass die Atomkonzerne die Klagen gegen die Steuer zurückziehen. Hendricks zeigte sich zuversichtlich, dass dieses letzte Hindernis beseitigt werden kann.

Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, man versuche "konstruktiv zu einer positiven Lösung zu kommen" - und diese solle "zügig" erreicht werden.

Laut einem Insider dürfte der Kompromiss so aussehen, dass die Versorger einen leicht höheren Beitrag in den Fonds einzahlen, die Klagen gegen die Brennelementesteuer aber aufrecht erhalten.

Die Steuer war 2010 als Teil eines Sparpakets beschlossen worden. Schon seinerzeit hatten die Energiekonzerne Widerstand dagegen angekündigt. Eon, RWE und EnBW haben dann vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Eine Entscheidung wird dieses Jahr erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/chg/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 09:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 03 AM EST 03-08-17