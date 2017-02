UPDATE2/Hochtief dank voller Auftragsbücher für 2017 schwer optimistisch

--Zweistelliges Plus bei Umsatz und Gewinn erwartet

--Hochtief blickt auf starke Ausschreibungspipeline

--Hochtief setzt auf Infrastrukturprojekte

--Aktionäre erhalten nach Gewinnsprung deutlich höhere Dividende

Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baukonzern HOCHTIEF blick äußerst optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Gestützt durch volle Auftragsbücher erwartet der Vorstandsvorsitzende Marcelino Fernández Verdes deutlich höhere Gewinne sowie steigende Umsätze. Darüber hinaus hat Hochtief für die kommenden Jahre mögliche Projekte im dreistelligen Milliardenwert identifiziert.

2017 sollen Umsatz und Gewinn prozentual zweistellig steigen. Das bereinigte Konzernergebnis soll um 13 bis 25 Prozent auf 410 bis 450 Millionen Euro zunehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Die drei Bereiche Americas, Asia Pacific mit der australischen Tochter Cimic sowie Europe sollen alle dazu beitragen.

Beim Umsatz will Hochtief auf den Wachstumspfad zurückkehren, geplant ist dabei ein Plus von mehr als 10 Prozent. Hochtief sei strategisch gut in attraktiven Märkten positioniert, sagte Fernández Verdes auf der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf. "Unsere öffentlichen und privaten Kunden investieren weiter."

Starke Projektpipeline stimmt optimistisch Der Baukonzern kann daher auf eine gute Auftragslage blicken. So stieg im vergangenen Jahr der Auftragseingang um 15 Prozent auf knapp 25 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand belief sich auf rund 43 Milliarden Euro, 20 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Große Hoffnungen setzt Fernández Verdes dabei auf die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump , die derzeit über ein großes Infrastrukturprogramm nachdenkt. Profitieren will Hochtief zudem von Investitionen des Bundes in den Erhalt der Infrastruktur. Der Bundesverkehrswegeplan sehe dafür Investitionen von 270 Milliarden Euro bis 2030 vor, so Hochtief. Und auch in Australien konzentriere sich die Regierung auf den Ausbau des Schienen- und Straßennetzes.

Insgesamt verfüge Hochtief über eine starke Ausschreibungspipeline, erklärte der Manager. Dies gelte sowohl für Bau-, Minen- sowie öffentlich-private Projekte als auch für Dienstleistungen. "In Summe umfassen die Projekte in unseren Kernmärkten allein für 2017 einen Gesamtwert von rund 150 Milliarden Euro", sagte der Hochtief-Chef. Für 2018 und darüber hinaus würden alle Bereiche Ausschreibungen in der Größenordnung von 350 Milliarden Euro erwarten.

Da zudem Dienstleistungen inzwischen rund 10 Prozent des Auftragsbestandes ausmachten, habe Hochtief ein ausgewogeneres Risikoprofil. Das Dienstleistungsgeschäft will Hochtief behutsam wieder aufbauen, auch in Deutschland. Die Stärke der Bilanz lasse diesen Schritt zu, sagte der Manager. Hochtief hatte 2013 kurz nach Antritt von Fernández Verdes seine Dienstleistungstochter für rund 250 Millionen Euro an die französische Spie verkauft. Der Verkauf war damals Teil der Umstrukturierung des Baukonzerns.

Gewinnsprung und robuster Cashflow 2016 Im vergangenen Jahr konnte Hochtief deutlich besser abschneiden als im Vorjahr, Gewinn und Cashflow entwickelten sich weiter robust. Dank einer verbesserten Projektabwicklung und niedrigeren Finanzaufwendungen stieg der bereinigte Konzerngewinn 2016 um 37 Prozent auf 361 Millionen Euro und lag damit am oberen Ende der von Hochtief prognostizierten Spanne von 300 bis 360 Millionen Euro. Nominal stieg das Konzernergebnis um 54 Prozent auf 321 Millionen Euro. Dabei konnte das Europageschäft wieder in die Gewinnzone zurückkehren.

Der Umsatz sank hingegen um 5,6 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro. Zuletzt habe sich jedoch eine positive Entwicklung gezeigt, erklärte der Vorstandsvorsitzende. So sei der Umsatz im vierten Quartal um fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 2016 trug der Bereich Americas 55 Prozent zum Umsatz bei, Asia Pacific 37 Prozent und Europe 8 Prozent.

Der Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro. Alle Bereiche hätten einen positiven Cashflow erzielt und wiesen nun eine positive Nettofinanzposition aus, erläuterte Hochtief-Chef Fernández Verdes. Trotz im vergangenen Jahr getätigter Zukäufe verfügte das Unternehmen insgesamt zum Jahresende über eine Nettofinanzposition von 703,9 Millionen Euro, 12,6 Prozent weniger als im Vorjahr. "Unsere Bilanz ist weiterhin stark, obwohl rund 1 Milliarde Euro in Nettoinvestitionen, Aktienrückkäufe und Dividenden flossen", sagte der Manager.

So hatte Hochtief in Australien das Dienstleistungsunternehmen UGL und mit Sedgman einen Spezialisten für die Mineralienverarbeitung übernommen. Für solche strategischen Investitionen wendete Hochtief mehr als 400 Millionen Euro auf. Weitere Zukäufe schloss der CEO angesichts des bestehenden Kapitalpolsters nicht aus. Wenn eine Übernahme die beste Möglichkeit sei, das Kapital zu verwenden, werde Hochtief das machen.

Dividende deutlich erhöht Die Aktionäre sollen von der guten Entwicklung profitieren und eine deutlich höhere Dividende erhalten. Vorgeschlagen werden 2,60 Euro je Aktie, nach 2,00 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttung fiel damit höher aus als von Analysten erwartet. Größter Profiteur ist dabei der spanische Mehrheitsaktionär ACS, der fast 72 Prozent an Hochtief hält.

Die Aktie drehte nach einem kurzen Kurssprung zu Beginn am Vormittag ins Minus und notierte bei 141,30 Euro, 1,4 Prozent niedriger. Im vergangenen Jahr war das Papier mit einem Plus von rund 55 Prozent zweitstärkster Wert im MDAX.

