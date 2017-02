UPDATE2/Peugeot will Opel kaufen

--Peugeot prüft Übernahme von GMs Europageschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--In der europäischen Autobranche könnte eine Großfusion anstehen: Der französische Autokonzern Peugeot hat Interesse an einer Übernahme von Opel. Eine Peugeot-Sprecherin bestätigte, den Kauf des defizitären Europageschäfts von General Motors (GM) zu prüfen. Bei dem US-Konzern hieß es, dass man über eine Vertiefung der bestehenden Kooperation verhandele. Weitere Details nannte ein GM-Sprecher nicht.

An der Börse wird der potenzielle Deal bereits bejubelt, sowohl von Peugeot- als auch von GM-Investoren: Die Peugeot-Aktie verteuert sich an der Börse in Paris um rund 4 Prozent. Das Papier von General Motors legt im US-Handel um rund 3,5 Prozent zu. "Das klingt nach Perfect Fit", meint ein Händler salopp.

Peugeot und Opel kooperieren bereits Informierte Personen sagten Dow Jones Newswires, dass ein Deal der beiden Autohersteller innerhalb von Tagen offiziell angekündigt werden könnte. Über die Verhandlungen des US-Autokonzerns mit den Franzosen hatte zuerst Reuters berichtet.

Opel und die PSA Peugeot Citroen SA kooperieren bereits unter anderem bei der Produktion von SUVs. Ein Aktienhändler erklärte, dass beispielsweise der Opel Astra und SUVs gut zu den Modellen von Peugeot passten. Peugeot und Opel wollten nach den 2017er-Modellen bei SUVs sowieso zusammenarbeiten, und auch Citroen wolle auf die Plattform einsteigen. Da diese fertigungstechnische Zusammenarbeit feststehe, seien auch weitergehende Schritte sinnvoll.

Keine Trendwende bei Opel Opel hat dem US-Mutterkonzern zuletzt weiter Sorgen bereitet. Während GM in der Heimat Milliardengewinne einfährt, steckt das Unternehmen in Europa in den roten Zahlen fest. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann machte für den Millionenverlust im vergangenen Jahr unter anderem den geplanten Brexit verantwortlich. Auch die Aussichten für 2017 sind trübe: GM-Finanzvorstand Chuck Stevens hatte erst vergangene Woche angedeutet, dass die schwarze Null nicht vor 2018 erreicht werden dürfte.

GM bemüht sich seit Jahren, Opel zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Doch ein Modellangebot, das praktisch keine wirklich renditestarken Sportwagen oder Nutzfahrzeuge enthält, macht es dem Konzern in Europa schwer. Zudem sind die ungenutzten Produktionskapazitäten GM ein Dorn im Auge. Im vergangenen Jahr waren die Werke nur zu rund 63 Prozent ausgelastet, wie aus Daten von LMC Automotive hervorgeht. Das ist deutlich schlechter als der Branchendurchschnitt mit 71 Prozent oder auch bei beim US-Konkurrenten Ford, der gleichfalls in Europa aktiv ist, mit 70 Prozent.

Was Opel fehle, so Evercore-ISI-Analyst George Galliers bereits vor einigen Tagen, seien große SUVs und Nutzfahrzeuge. Andere Autohersteller in Europa polieren mit den teils hohen Margen dieser Fahrzeugsegmente die dürftigen Renditen auf, die sie mit Kleinwagen erzielen. "Ich glaube wirklich, dass das Produkt der Schlüssel für GM in Europa ist, um wieder profitabel zu werden", so der Analyst.

IG Metall warnt vor Verletzung von Mitbestimmungsrechten Die IG Metall reagierte überrascht auf die Gespräche zwischen GM und Peugeot. "Wenn es den Tatsachen entspricht, dass Gespräche von GM mit PSA geführt wurden und werden mit dem Ziel, Opel/Vauxhall zu verkaufen, wäre das eine beispiellose Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte", so die Gewerkschaft und der Opel-Betriebsrat. Ungeachtet dessen würde man einen möglichen Verkauf aufgrund der bisherigen Erfahrungen "vorbehaltlos prüfen."

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) übte ebenfalls Kritik an den Verhandlungen über den Verkauf von Opel an Peugeot. Die Ministerin sagte der Bild-Zeitung, sie finde es nicht akzeptabel, dass eine solche Entscheidung an die Öffentlichkeit gelangt, ohne dass vorher mit Betriebsrat, IG-Metall oder der Landesregierung darüber gesprochen worden sei. "Das Unternehmen trägt die Verantwortung für die Standorte, das Entwicklungszentrum und die Sicherung von Beschäftigung", fügte Zypries hinzu. "Das ist meine klare Erwartung an General Motors."

