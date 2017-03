UPDATE2/Preisdruck in Deutschland sinkt spürbar

(NEU: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland ist im März wegen sinkender Energiepreise und der vergleichsweise späten Lage des Osterfestes deutlich gesunken. In allen sechs ausgewählten Bundesländern sanken die jährlichen Inflationsraten spürbar und liegen jetzt wieder unter der Marke von 2 Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Auch binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im März mit geringeren Raten.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) sagen Volkswirte einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat voraus. Die jährliche Inflationsrate soll demnach 1,8 Prozent betragen.

=== veröffentlicht: März Februar Sachsen +0,2% gg Vm +0,5% gg Vm +1,8% gg Vj +2,4% gg Vj

Bayern +0,4% gg Vm +0,6% gg Vm +1,7% gg Vj +2,1% gg Vj

Brandenburg +0,3% gg Vm +0,5% gg Vm +1,4% gg Vj +2,0% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,6% gg Vm +1,7% gg Vj +2,5% gg Vj

Baden-Württemberg +0,3% gg Vm +0,6% gg Vm +1,6% gg Vj +2,2% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm +0,6% gg Vm +1,7% gg Vj +2,3% gg Vj noch nicht veröffentlicht: --------------------------------------------------------- Deutschland +0,4% gg Vm* +0,6% gg Vm (14.00 Uhr) +1,8% gg Vj* +2,2% gg Vj * = Prognose === Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

March 30, 2017

