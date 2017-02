US-Botschaft: Doppelstaatler können Visum beantragen

BERLIN (AFP)--Die US-Botschaft in Berlin hat klargestellt, dass Doppelstaatler aus einem der vom Einreisebann in die USA betroffenen Länder weiter ein Visum beantragen können. Damit können etwa Deutsch-Iraner weiterhin eine Erlaubnis für eine Reise in die USA beantragen. Voraussetzung ist nach der am Mittwoch auf der Internetseite der US-Botschaft veröffentlichten Mitteilung, dass die Betroffenen für den Antrag ihren deutschen Pass benutzen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag per Dekret angeordnet, dass Bürger aus den mehrheitlich muslimischen Staaten Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen für 90 Tage nicht in die USA einreisen dürfen. Daraufhin hatte es große Unsicherheit über den Kreis der Betroffenen gegeben. Zunächst galt der Einreisebann nach Angaben des Auswärtigen Amts grundsätzlich auch für deutsche Staatsbürger, die zusätzlich eine Staatsangehörigkeit der sieben Länder besitzen.

Am Dienstagabend teilte das Außenministerium mit, es sei eine "gangbare Lösung für Doppelstaatler" gefunden worden. Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, Jürgen Hardt (CDU), sagte in einem Interview: "Die Einreisevoraussetzungen für Doppelstaatler wurden in den ursprünglichen Modus zurückgeführt."

Auf der Seite der US-Botschaft hieß es am Mittwoch nun konkret: "Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, die einen Pass besitzen, der nicht von einem der unter der US-Verfügung gesperrten Länder ausgestellt ist, können einen Termin für die Beantragung eines Visums vereinbaren."

Demnach bearbeiten US-Botschaften und US-Konsulate Anträge und stellen "qualifizierten Antragstellern Visa aus, wenn der Antrag mit einem Pass von einem nicht gesperrten Land erfolgt, auch wenn Antragsteller eine weitere Staatsangehörigkeit eines Landes besitzen, welches gesperrt ist. Denjenigen, die sich für ein Visum qualifizieren, ist es gestattet in die Vereinigten Staaten zu reisen und Zutritt zu beantragen."

Direkt nach dem Erlass von Trump hatte die US-Botschaft noch mitgeteilt, dass Staatsbürger der sieben betroffenen Länder sich in keiner Weise um ein Visum bemühen sollten. Sie sollten keinen Termin für ein Visainterview vereinbaren, auch werde ihnen der Zutritt zu US-Botschaften und US-Konsulaten nicht erlaubt.

Das Dekret Trumps ist in den USA und international scharf kritisiert worden. Mit der Anordnung wurde auch sämtlichen Flüchtlingen die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, der Anti-Terror-Kampf rechtfertige keinen "Generalverdacht" gegen Muslime. Sie kritisierte auch, das Dekret widerspreche dem "Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation".

