US-Gericht blockt Megafusion von Krankenversicherern

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der milliardenschwere Zusammenschluss der US-Krankenversicherer Aetna und Humana ist von einem US-Gericht verboten worden. Gemeinsam wäre die Marktmacht der Unternehmen zu groß, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Urteil. Der zuständige Bundesrichter John D. Bates schlug sich damit auf die Seite des Justizministeriums, das in der Fusion einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht gesehen hatte. Man ziehe ernsthaft in Erwägung, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen, teilte Aetna mit. Das Unternehmen hatte im Juli 2015 angekündigt, Humana für rund 34 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen./hbr/DP/he