US-Gesundheitsbehörde prüft Bayer-Mittel Regorafenib vorrangig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zulassung des Bayer-Medikaments Regorafenib in den USA für die Zweitlinienbehandlung von Patienten mit inoperablem Leberkrebs könnte schneller erfolgen als üblich. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Mittel eine vorrangige Prüfung eingeräumt, wie Bayer mitteilte.

Die vorrangige Prüfung wird gewährt, wenn absehbar ist, dass eine sicherere und wirksamere Behandlung schwerer Erkrankungen ermöglicht wird. Die FDA werde den Prüfzyklus nun innerhalb von sechs statt sonst üblichen zehn Monaten abschließen, so Bayer.

Das Medikament wird bereits in vielen Ländern für die Behandlung von metastasiertem Kolorektalkrebs und nicht-resezierbaren oder metastasierten gastrointestinalen Stromatumoren eingesetzt.

In der EU und in Japan hatte Bayer ebenfalls die Zulassung von Regorafenib zur Zweitlinienbehandlung beantragt.

January 04, 2017 02:41 ET (07:41 GMT)

