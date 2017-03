US-Notenbank: Wirtschaft wächst weiter - Mancherorts Knappheit am Arbeitsmarkt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Wirtschaft ist laut dem jüngsten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed Anfang 2017 weiter gewachsen. Die Wirtschaft habe mäßig bis moderat zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten "Beige Book" der Fed. In einigen Distrikten habe es eine Knappheit am Arbeitsmarkt gegeben. Außerdem sei mancherorts ein erhöhtes Lohnwachstum verzeichnet worden. Der Preisdruck habe sich zuletzt nicht verändert. In den meisten Regionen war der Preisauftrieb demnach mäßig bis moderat./tos/he