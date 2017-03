US-Regierung legt Berufung gegen Stopp von Einreiseverbot ein

San Francisco (Reuters) - Nach der Aussetzung eines Einreiseverbotes für Bürger aus sechs muslimischen Staaten hat die US-Regierung Berufung eingelegt.

Das Justizministerium beantragte am Donnerstag, die Entscheidung eines Bundesrichters in Hawaii zu kassieren. Mit dem Einspruch muss sich nun ein Berufungsgericht in San Francisco befassen, das im Februar in einem ähnlichen Fall gegen die Regierung entschied.

Trump hatte zunächst im Januar angeordnet, dass Bürger aus sieben muslimischen Staaten aus Sicherheitsgründen vorübergehend nicht mehr in den USA einreisen dürfen. Dieses erste Dekret führte an Flughäfen zu chaotischen Zuständen und wurde später von Gerichten gestoppt. Im März legte Trump schließlich einen überarbeiteten Erlass vor, den ein Richter in Hawaii ebenfalls monierte. Nach einer Entscheidung von diesem Mittwoch bleibt die Regelung unbefristet außer Kraft.[nL5N1H71I8] Der Bundesstaat Hawaii hatte gegen Trumps Erlass geklagt, weil er ihn als Diskriminierung von Muslimen und damit einen Verstoß gegen die Verfassung wertet. Auch andere Bundesstaaten haben gegen die Regeln geklagt.