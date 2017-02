US-Richter blockt Milliarden-Fusion von Krankenversicherern

Heute im Fokus

DAX schließt stabil -- Dow Jones schließt im Minus -- Zustimmung zum Brexit-Gesetz -- Möglicher US-Botschafter in der EU: Athen wird Eurozone verlassen -- -- Sanofi, Starbucks, ABB im Fokus

Disney verfehlt hohe Erwartungen. Putin trifft VW-Chef und stellt Hilfe in Russland in Aussicht. JPMorgan: Es ist Zeit, den Dollar zu verkaufen. Italien reagiert im Abgasstreit: Fiat hat nicht manipuliert. Empfehlung treibt Twitter an. Facebook-Aktionäre wettern gegen CEO Mark Zuckerberg. Geschäftsmann Philipp Lahm: Was kommt nach der Fußballkarriere?