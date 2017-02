USA: FHFA-Hauspreisindex steigt weniger als erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA ist der Anstieg der Hauspreise geringer als erwartet ausgefallen. Der FHFA-Hauspreisindex sei im Dezember um 0,4 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Donnerstag in New York mit. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg im November wurde allerdings von 0,5 Prozent auf 0,7 Prozent nach oben revidiert.

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde der in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jsl/jkr/fbr