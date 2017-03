Übernahme: Vonovia sichert sich mehr als 90 Prozent an Conwert | Nachricht | finanzen.net

Vonovia (ehemals Deutsche Annington) habe bis zum Ende der Nachfrist am späten Donnerstagnachmittag mehr als 90 Prozent aller Anteile angedient bekommen, teilte conwert am Abend in Wien auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das offizielle Endergebnis werde Vonovia am kommenden Montag bekanntgeben.

Der im Dax (DAX 30) gelistete deutsche Branchenprimus Vonovia hatte im vergangenen Jahr die milliardenschwere Übernahme von conwert eingefädelt. Bis Dezember hatte Vonovia knapp 72 Prozent der Anteile eingesammelt. Am Donnerstag um 17 Uhr endete nun die Nachfrist, bei der bislang nicht überzeugte Aktionäre ihre Anteile noch anbieten konnten. Die Investmentgesellschaft Petrus Advisers, die nach eigenen Angaben einen "signifikanten Anteil" an conwert hält, hatte die verbliebenen Aktionäre am Montag jedoch dazu aufgerufen, das Angebot nicht anzunehmen./das/edh

