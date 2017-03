Um Längen geschlagen: Die meisten Elektroautos verkauft nicht Tesla | Nachricht | finanzen.net

76.230 Elektroautos hat Tesla im Jahr 2016 verkauft. Doch eine Analyse vom Bloomberg kommt zu dem Ergebnis, dass ein anderer Konzern deutlich mehr Stromer an den Mann gebracht hat.

BYD schlägt Tesla

Wie aus einem Bericht der Experten von Bloomberg New Energy Finance hervorgeht, hat der chinesische Autobauer BYD im vergangenen Jahr insgesamt 102.500 Elektrofahrzeuge - und damit deutlich mehr als Elon Musks Milliardenkonzern Tesla - verkauft. Das Besondere daran: BYD hat seine Stromer ausschließlich in China unters Volk gebracht, während Tesla seine Wagen inzwischen weltweit vertreibt.

Nach Umsatz hat Tesla die Nase vorn

BYD hat trotz stärkerer Verkaufszahlen allerdings deutlich weniger umgesetzt als der Konkurrent aus den Vereinigten Staaten. Mit Erlösen von 3,88 Milliarden Dollar für die Fahrzeuge lagen die Chinesen deutlich hinter dem Tesla-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 6,35 Milliarden Dollar generiert hatte. BYD-Stromer sind - verglichen mit der Konkurrenz - deutlich günstiger zu haben, was sich auf Umsatzsseite negativ auswirkt.

Neue Konkurrenz in den Startlöchern

Doch schon in diesem Jahr könnte BYD an der Verkaufszahlen-Spitze wieder abgelöst werden. Tesla hat ambitionierte Pläne für die Jahresproduktion ausgegeben, mit dem Model 3 will man den Massenmarkt erobern. Konkurrenz kommt darüber hinaus auch von anderer Seite. Nachdem der angeschlagene Mitsubishi-Konzern bei der Renault/Nissan-Allianz eine neue Heimat gefunden hat, kommen die drei Autobauer zusammen auf mehr als 104.000 verkaufte Elektroautos im vergangenen Jahr: Damit hätte man BYD bereits auf Platz 2 verdrängt.



