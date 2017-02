Umfrage: Nichtwähler verantwortlich für Hoch der SPD

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Hinter dem jüngsten Aufschwung der SPD nach der Ausrufung von Martin Schulz zu deren Kanzlerkandidaten steht laut einer Umfrage besonders eine starke Mobilisierung von Nichtwählern.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, war nach jüngsten Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag des Blattes jeder fünfte aktuelle SPD-Unterstützer 2013 noch Nichtwähler, aber nur jeder zehnte aktuelle Unionswähler. Nichtwähler, die zurück an die Wahlurne kommen, könnten somit zur entscheidenden Größe bei den kommenden Bundestagswahlen werden.

Der Anteil der Nichtwähler von 2013, die aktuell für die Unionsparteien CDU und CSU stimmen wollten, sei in den vergangenen 14 Tagen um 30 Prozent gesunken. Hingegen sei der Anteil der Nichtwähler von 2013, die aktuell für die SPD stimmen wollten, im gleichen Zeitraum um rund 70 Prozent gestiegen.

Erhielt die AfD bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr den größten Zulauf aus dem Lager der Nichtwähler, so ging deren Anteil laut den Angaben bei den aktuellen Unterstützern der Partei in den vergangenen 14 Tagen um etwa 40 Prozent zurück.

