Umfrage: Viele Führungskräfte wegen Trump in großer Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Top-Manager und Politiker haben sich vor der Amtsübergabe an den neuen US-Präsidenten Donald Trump besorgt über dessen künftige Politik gezeigt. Das geht aus den Ergebnissen des aktuellen Elite-Panels von Capital und FAZ hervor, die einen Tag vor der Amtseinführung Trumps veröffentlicht wurden.

Nahezu alle befragten Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung verbinden demnach mit der neuen US-Präsidentschaft Risiken: 45 Prozent sehen große und 51 Prozent begrenzte Risiken. Für die Erhebung befragte das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Wirtschaftsmagazins und der Zeitung vom 30. November bis zum 20. Dezember rund 500 Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Laut Allensbach-Chefin Renate Köcher war dabei die Skepsis unter den befragten Politikern gegenüber Trump deutlicher als in der Wirtschaft. Befürchtet würden vor allem "zunehmender Protektionismus und Isolationismus" der künftigen US-Regierung, sagte sie bei einer Pressekonferenz. Laut der Erhebung sehen 64 Prozent der Wirtschaftslenker, aber nur 28 Prozent der Politiker "auch Chancen" in Trumps Präsidentschaft. Insgesamt 60 Prozent rieten der Bundesregierung aber, ihre Positionen gegenüber Trump deutlich zu machen - laut Köcher "ein klares Votum für Konsequenz".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kann nach dem Ergebnissen der Befragung bei der Bundestagswahl im Herbst auf einen großen Rückhalt unter den deutschen Führungsspitzen setzen, von denen 76 Prozent Merkels erneute Kandidatur gut fanden. "Es gibt im Moment niemanden, dem mehr zugetraut wird, die aktuellen Probleme zu lösen", konstatierte Köcher.

Knapp zwei Drittel der Führungskräfte gingen in der Umfrage von einer Fortsetzung der Großen Koalition nach der Wahl aus. Allerdings hielten nur 19 Prozent den SPD-Chef Sigmar Gabriel für den aussichtsreichsten Kandidaten für das Kanzleramt. Unter allen möglichen SPD-Kandidaten erfuhr Gabriel damit die geringste Zustimmung.

