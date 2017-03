Umfrage sieht Union und SPD gleichauf - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Im aktuellen INSA-Meinungstrend für die Zeitung Bild gewinnen CDU/CSU (32 Pozent) einen Prozentpunkt hinzu. SPD (32 Prozent), Linke (8,5 Prozent) und Grüne (6,5 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. FDP (6 Prozent) und AfD (11 Prozent) verlieren jeweils einen halben Punkt.

Eine Bahamas-Koalition aus CDU/CSU, FDP und AfD kommt zusammen auf 49 Prozent und damit auf eine parlamentarische Mehrheit. Da keiner der potenziellen Koalitionspartner dieses Bündnis will, bleibt die Fortsetzung der schwarz-roten Koalition, die zusammen 64 Prozent erreicht, alternativlos. Alle anderen Koalitionsoptionen hätten keine Mehrheit. Sowohl eine Ampelkoalition als auch eine schwarze Ampel (Jamaika-Koalition) kämen auf jeweils 44,5 Prozent. Auch für Rot-Rot-Grün (47 Prozent) reicht es nicht.

INSA-Chef Hermann Binkert: Der Schulz-Effekt hält die SPD auf Augenhöhe mit der Union. Wer bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende die Nase vorn hat, bleibt offen. Die Saarland-Wahl war eine Entscheidung für die beliebte Ministerpräsidentin und gegen Rot-Rot. Persönlichkeit und Koalitionsoptionen werden auch die Bundestagswahl entscheiden."

Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von BILD wurden vom 24. Bis zum 27. März 2017 insgesamt 2034 Bürgerinnen und Bürger befragt.

