Umsatz angezogen: Umbau bei Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer zahlt sich aus | Nachricht | finanzen.net

Sowohl das Vorsteuerergebnis als auch der Umsatz zogen im vergangenen Jahr an, wie Koenig & Bauer ( KoenigBauer ) in Würzburg am Montagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im Einzelnen betrugen das Ergebnis vor Steuern 57 Millionen Euro (2015: 29,7 Millionen) und der Umsatz 1,167 Milliarden Euro (2015: 1,025 Mrd). Der Auftragseingang lag im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil bei 1,15 Milliarden Euro.

Das Unternehmen will mit einer weiteren Ausrichtung auf Verpackungsdruck den Umsatz in den kommenden Jahren um jeweils vier Prozent steigern. Außerdem soll ein wachsendes Service-Geschäft zur Steigerung beitragen - Ziel ist ein Umsatzanteil von 30 Prozent.

2015 hatte es der Maschinenbauer nach einem Konzernumbau zurück in die Gewinnzone geschafft. Das Unternehmen will sich unabhängiger vom kriselnden Printmarkt machen und sich stärker auf Verpackungsdruckmaschinen konzentrieren. Verbunden war damit auch ein Stellenabbau ./kaz/DP/he

