Umsatz gestiegen: Aurubis hält nach ersten Quartal an Prognose fest | Nachricht | finanzen.net

Asiens Börsen im Plus -- STADA erhält offenbar formelles Übernahmeangebot von Cinven -- US-Topnotenbanker tritt zurück - mehr Spielraum für Trump

Ölpreise geben etwas nach. Aurubis hält nach ersten Quartal an Prognose fest. Chinesische Dalian Wanda Group dementiert Interesse an Postbank. Piech will nicht vor Untersuchungsausschuss des Bundestags.