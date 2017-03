Umsatz gesunken: VW-Beteiligung Navistar enttäuscht mit höherem Verlust | Nachricht | finanzen.net

Im zweiten Halbjahr rechnet das Unternehmen, an dem Volkswagen seit Kurzem beteiligt ist, allerdings mit einer Trendwende bei der Nachfrage.

Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Januar um 6 Prozent auf 1,66 Milliarden US-Dollar. Der Verlust stieg auf 62 Millionen bzw. 0,76 Dollar je Aktie nach 33 Millionen Dollar und 0,40 Dollar je Titel im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten dem Unternehmen Umsätze von 1,7 Milliarden zugetraut. Den Verlust hatten die Experten bei 0,45 Dollar je Anteil gesehen.

Für das zweite Halbjahr rechnet Navistar-CEO Troy A. Clarke mit einem Umschwung bei schweren Lkw. Zudem wolle das Unternehmen neue Modelle auf den Markt bringen, um das Angebot zu diversifizieren.

Vorbörslich wird die Navistar-Aktie in ersten Reaktionen etwa 4 Prozent niedriger indiziert. Der Kurs fiel bereits am Montag um 5,6 Prozent. Der Ausblick auf das zweite Halbjahr sollte aber "den Druck mindern", so ein Händler.

Volkswagen hatte sich Anfang September bei Navistar eingekauft und damit den hauseigenen Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania den Eintritt in den wichtigen US-Markt verschafft. Für einen Anteil von 16,6 Prozent legten die Wolfsburger rund 229 Millionen Euro auf den Tisch. Zudem vereinbarten sie eine Technologie- und Belieferungskooperation sowie die Gründung eines Joint Venture für den Einkauf.

