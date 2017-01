Union und SPD sinken in der Wählergunst

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Koalition aus Union und SPD hat in den Umfragen in der vergangenen Woche an Zustimmung verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren beide gegenüber der Vorwoche einen Zähler. CDU/CSU erreichen 37 Prozent, die SPD 21 Prozent.

Die Linke (10 Prozent) und die FDP (6 Prozent) legen jeweils einen Zähler zu. Die AfD kommt wie in der Vorwoche auf 12 Prozent, die Grünen erreichen erneut 10 Prozent.

Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) möglichst bald zu US-Präsident Donald Trump reist, befürwortet eine Mehrheit der Deutschen. 57 Prozent sagen, Merkel solle möglichst bald in die USA reisen. 33 Prozent möchten das nicht.

68 Prozent der Deutschen glauben, dass sich die Präsidentschaft Trumps eher negativ auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen auswirken wird. "Eher positiv" sagen 16 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2017 05:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 21 AM EST 01-15-17