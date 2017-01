United Bankshares zahlt unveränderte Dividende aus

-Anzeige-

United Bankshares (ISIN: US9099071071, NASDAQ: UBSI) wird am 3.Januar 2017 eine Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,32 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 46,25 US-Dollar (Stand: 30. Dezember 2016) eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent.Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 130,09 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 41,48 Mio. US-Dollar.Seit Jahresanfang 2016 liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 25,03 im Plus (Stand: 30. Dezember 2016). Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 3,74 Mrd. US-Dollar.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de