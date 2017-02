€uro am Sonntag

Stefan Larsson war erst vor gut einem Jahr vom Konkurrenten GAP zu Lauren gewechselt. Ende 2015 übernahm er die Firmenspitze als Nachfolger von Ralph Lauren, der das Unternehmen fast 50 Jahre gesteuert hatte.

Zum Bruch mit Larsson sei es durch unterschied­liche Ansichten über die Ausrichtung der Marke gekommen, teilte der Firmengründer mit. Der gebürtige Schwede werde die Firma Anfang Mai verlassen.Die Aktien der Modefirma gehörten daraufhin an der Wall Street zu den größten Verlierern und verloren am Donnerstag zwölf Prozent. Am Freitag notierte der Kurs am Vormittag bei 76,54 US-Dollar.

Bildquellen: Ralph Lauren , Ken Wolter / Shutterstock.com