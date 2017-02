VERGLEICH / Aareal Bank AG - Eckdaten und Prognosen 4Q und Gj 2016

=== . PROG PROG PROG berichtet 4. QUARTAL berichtet gg Vj 4Q 2016 gg Vj Anzahl 4Q 2015 Zinsüberschuss 169 -15% 172 -13% 5 198 Risikovorsorge 33 -21% 34 -20% 4 42 Provisionsüberschuss 56 +8% 55 +6% 4 52 Verwaltungsaufwand 130 -6% 132 -4% 4 138 Betriebsergebnis 85 -8% 89 -3% 4 92 Ergebnis nach Steuern u. Dritten 37 -42% 36 -44% 2 64 Ergebnis je Aktie 0,55 -46% 0,53 -48% 3 1,01

. PROG PROG PROG berichtet GESAMTJAHR berichtet gg Vj Gj 2016 gg Vj Anzahl Gj 2015 Zinsüberschuss 701 -10% 705 -10% 7 781 Risikovorsorge 97 -24% 99 -23% 7 128 Provisionsüberschuss 193 +10% 192 +9% 6 175 Verwaltungsaufwand 547 -1% 547 -1% 6 553 Betriebsergebnis 366 -22% 366 -22% 10 470 Ergebnis nach Steuern u. Dritte 215 -39% 209 -41% 6 355 Ergebnis je Aktie 3,33 -41% 3,40 -40% 8 5,66 Dividende 2,00 +21% 2,00 +21% 12 1,65 === -alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro. Bilanzierung nach IFRS

-Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

-gg Vj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

-Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

-alle Angaben ohne Gewähr.

