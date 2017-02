VERGLEICH / Airbus Group SE - Eckdaten und Prognosen 4Q und Gj 2016

=== PROG PROG PROG 4. QUARTAL berichtet gg Vj 4Q2016 gg Vj Anzahl 4Q2015 Umsatz 23.876 +11% 22.799 +6% 8 21.485 EBIT before one-off (1) 1.547 +16% 1.343 +1% 5 1.328 Erg nach Steuern u.Dr. -816 -203% 710 -11% 2 796 Ergebnis je Aktie -1,06 -204% 1,27 +25% 2 1,02

PROG PROG PROG GESAMTJAHR berichtet gg Vj Gj2016 gg Vj Anzahl Gj2015 Umsatz 66.581 +3% 65.354 +1% 26 64.450 EBIT before one-off (1) 3.999 -3% 3.791 -8% 15 4.132 Erg nach Steuern u.Dr. 995 -63% 2.239 -17% 20 2.696 Ergebnis je Aktie 1,29 -62% 3,31 -3% 13 3,43

Dividende 1,35 +4% 1,31 +1% 24 1,30 === (1) Vor Goodwill-Wertminderungen und außerordentlichen Posten

-alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro. Bilanzierung nach IFRS

-Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset.

-gg Vj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

-Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

-alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: forecast.de@dowjones.com

DJG/voi/cln/mus/ros (END) Dow Jones Newswires

February 22, 2017 01:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 21 AM EST 02-22-17