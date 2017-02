VERGLEICH / Aurubis AG - Eckdaten und Prognosen 1Q 2016/17

=== PROG 1. QUARTAL berichtet gg Vj 1Q2016/17 gg Vj Anzahl 1Q2015/16 Umsatz 2.462 +3% 2.625 +9% 3 2.398 EBIT 22 -46% 24 -41% 2 41 Ergebnis vor Steuern 18 -50% 19 -47% 2 36 Ergebnis nach Steuern 14 -46% 16 -38% 1 26 Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,35 -56% 1 0,80

PROG GESAMTJAHR Gj 2016/17 gg Vj Anzahl Gj 2015/16 Umsatz 10.701 +13% 17 9.475 EBIT 298 +30% 17 229 Ergebnis vor Steuern 271 +27% 15 213 Ergebnis nach Steuern 199 +60% 12 124 Ergebnis je Aktie 4,45 +22% 10 3,64 Dividende 1,50 +20% 17 1,25

Kursziel 56,29 17 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro. Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

- gg Vj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- k.A. = keine Angaben

- Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Oktober bis 30. September.

- alle Angaben ohne Gewähr. Kontakt zum Autor: forecast.de@dowjones.com

