VERGLEICH / BASF - Eckdaten und Prognosen 4Q und Gj 2016

=== BASF SE, Ludwigshafen 4. Quartal 2016 2015 Prognose Umsatz 14.846 13.880 13.755 EBIT vor Sondereffekten 1.180 1.023 1.162 EBIT 1.227 325 -- Ergebnis vor Steuern 995 116 965 Ergebnis nach Steuern und Dritten 689 339 624 Ergebnis je Aktie 0,75 0,37 0,70

Gesamtjahr 2016 2015 Prognose Umsatz 57.550 70.449 56.459 EBIT vor Sondereffekten 6.309 6.739 6.291 EBIT 6.275 6.248 -- Ergebnis vor Steuern 5.395 5.548 5.365 Ergebnis nach Steuern und Dritten 4.056 3.987 3.991 Ergebnis je Aktie 4,42 4,34 4,37

Dividende 2016 3,00 2,90 3,00 === Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten für den Berichtszeitraum. Dazu sind zusätzlich die Einzelschätzungen der Banken zu den jeweiligen Kennzahlen sowie neben der Konsensschätzung auch der Median, der Minimal- und Maximalwert je Kennzahl sowie die Zahl der vorliegenden Schätzungen angegeben: === EBIT vor Erg Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz Sondereff. vSt u.Dritten Aktie MITTELWERT 13.755 1.162 965 624 0,70 Vorjahr 13.880 1.023 116 339 0,37 +/- in % -0,9 +14 -- +84 +89

MEDIAN 13.945 1.189 964 590 0,63 Maximum 14.040 1.315 1.056 757 0,91 Minimum 13.074 951 877 558 0,58 Anzahl (1) 6 7 4 4 5

Baader-Helvea 13.987 1.147 1.056 595 0,76 Bankhaus Lampe 13.542 1.050 877 585 0,63 Barclays 14.040 1.315 -- -- 0,91 Deutsche Bank 13.965 1.189 -- 757 -- Goldman Sachs -- 1.226 -- -- -- Morgan Stanley 13.924 1.255 1.040 -- 0,58

EBIT vor Erg Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2016 Umsatz Sondereff. vSt u.Dritten Aktie MITTELWERT(2) 56.459 6.291 5.365 3.991 4,37 Vorjahr 70.449 6.739 5.548 3.987 4,34 +/- in % -20 -6,6 -3,3 +0,1 +0,6 MEDIAN(2) 56.649 6.318 5.364 3.957 4,30

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 85,35 positiv 2 MITTELWERT 3,00 Vorquartal 82,00 neutral 5 Vorjahr 2,90 +/- in % +4,1 negativ 0 +/- in % +3,4

MEDIAN 86,55 MEDIAN -- Maximum 95,00 Maximum 3,05 Minimum 75,00 Minimum 2,95 Anzahl 6 Anzahl 3

Baader-Helvea 75,00 Hold -- Bankhaus Lampe 92,00 Hold 3,00 Barclays 77,00 Equalweight -- Commerzbank 90,10 Buy -- Deutsche Bank 95,00 Buy 3,05 Goldman Sachs 83,00 Neutral 2,95 Morgan Stanley -- Equalweight -- === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Enthält weitere Schätzungen von Analysten, die nicht zitiert werden möchten.

(2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

