VERGLEICH / Deutsche Telekom - Echdaten und Prognosen 4Q und Gj 2016

=== Deutsche Telekom AG, Bonn

4. QUARTAL 2016 2015 Prognose Umsatz 19.543 17.859 18.962 EBITDA bereinigt 5.265 5.143 5.321 Erg nach Steuern/Dritten berein. 973 959 654 Erg nach Steuern/Dritten -2.124 946 -- Ergebnis je Aktie -0,46 0,21 -- Free Cashflow 893 998 1.001

Deutschland: Umsatz 5.632 5.659 5.578 Deutschland: EBITDA bereinigt 2.145 2.086 2.127 USA: Umsatz 9.445 7.518 9.150 USA: EBITDA bereinigt 2.325 2.075 2.286 Europa: Umsatz 3.338 3.397 3.305 Europa: EBITDA bereinigt 970 1.075 1.021 Systemgeschäft: Umsatz 1.978 2.163 2.041 Systemgeschäft: EBITDA bereinigt 60 216 178 GHS(2): Umsatz k.A. 571 529 GHS(2): EBITDA bereinigt k.A. -321 -305

GESAMTJAHR 2016 2016 2015 Prognose Umsatz 73.095 69.228 72.514 EBITDA bereinigt 21.420 19.908 21.476 Erg nach Steuern/Dritten ber. 4.114 4.113 3.795 Erg nach Steuern/Dritten 2.675 3.254 -- Ergebnis je Aktie 0,58 0,71 -- Free Cashflow 4.939 4.546 5.047

Dividende 2016 0,60 0,55 0,60 === Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016, sowie Gesamtjahr 2017: === Erg nSt EBITDA u. Dritten Free 4. Quartal Umsatz berein. berein. Cashflow MITTELWERT 18.962 5.321 654 1.001 Vorjahr 17.859 5.143 959 998 +/- in % +6,2 +3,5 -32 +0,3

MEDIAN 19.042 5.333 685 946 Maximum 19.536 5.470 789 1.330 Minimum 18.242 5.164 457 852 Anzahl (1) 8 8 4 5

Bankhaus Lampe 18.451 5.470 708 -- Barclays 18.673 5.389 -- 1.002 Credit Suisse 18.868 5.164 789 -- Deutsche Bank 19.359 5.365 -- 946 Equinet 18.242 5.314 -- 1.330 Jefferies 19.215 5.290 662 852 Morgan Stanley 19.354 5.351 -- --

Deutschland: USA: Europa: EBITDA EBITDA EBITDA 4. Quartal Umsatz berein. Umsatz berein. Umsatz berein. MITTELWERT 5.578 2.127 9.150 2.286 3.305 1.021 Vorjahr 5.659 2.086 7.518 2.075 3.397 1.075 +/- in % -1,4 +1,9 +22 +10 -2,7 -5,0

MEDIAN 5.591 2.124 9.103 2.301 3.299 1.005 Maximum 5.752 2.151 9.444 2.353 3.394 1.074 Minimum 5.336 2.107 8.721 2.189 3.229 999 Anzahl (1) 5 4 5 4 4 4

Barclays 5.336 2.136 9.049 2.289 3.229 1.074 Credit Suisse 5.585 2.112 8.721 2.189 3.394 1.004 Deutsche Bank 5.591 2.151 9.435 2.353 3.277 999 Equinet 5.752 -- 9.444 -- -- -- Jefferies 5.625 2.107 9.103 2.312 3.321 1.006

Systemgeschäft: GHS(2): EBITDA EBITDA 4. Quartal Umsatz bereinigt Umsatz bereinigt MITTELWERT 2.041 178 529 -305 Vorjahr 2.163 216 571 -321 +/- in % -5,7 -17 -7,3 --

MEDIAN 2.038 181 541 -307 Maximum 2.079 188 593 -292 Minimum 2.007 163 443 -315 Anzahl (1) 4 4 4 4

Barclays 2.056 185 550 -292 Credit Suisse 2.079 177 531 -315 Deutsche Bank 2.007 163 443 -300 Jefferies 2.020 188 593 -314

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 16,99 positiv 3 MITTELWERT 0,60 Vorquartal 16,61 neutral 4 Vorjahr 0,55 +/- in % +2,3 negativ 1 +/- in % +8,2

MEDIAN 16,50 MEDIAN 0,60 Maximum 20,50 Maximum 0,62 Minimum 13,20 Minimum 0,58 Anzahl 7 Anzahl 6

Bankhaus Lampe 16,00 Hold 0,58 Barclays 20,50 Overweight 0,60 Credit Suisse 16,50 Outperform 0,58 Deutsche Bank 19,80 Buy 0,60 Equinet 15,50 Neutral -- Goldman Sachs 17,40 Neutral 0,62 Jefferies 13,20 Underperform 0,59 Morgan Stanley -- Equalweight --

Erg nSt EBITDA u.Dritten Free Gesamtjahr 2016 Umsatz berein. berein. Cashflow MITTELWERT(3) 72.514 21.476 3.795 5.047 Vorjahr 69.228 19.908 4.113 4.546 +/- in % +4,7 +7,9 -7,7 +11

MEDIAN(3) 72.594 21.488 3.826 4.992

Erg nSt EBITDA u.Dritten Erg nSt Free Gj 2017 Umsatz berein. berein. u.Dritt Cashflow MITTELWERT 76.003 22.230 4.239 3.700 5.357

MEDIAN 75.805 22.379 4.487 3.661 -- Maximum 78.132 23.101 4.616 4.114 5.408 Minimum 74.460 21.140 3.365 3.365 5.256 Anzahl 6 5 4 4 3

Bankhaus Lampe 74.460 -- -- -- 5.406 Barclays 75.157 21.762 -- 4.114 -- Credit Suisse 74.518 22.379 3.365 3.365 -- Deutsche Bank 78.132 21.140 4.616 3.673 -- Goldman Sachs 77.295 22.770 4.373 -- 5.256 Jefferies 76.453 23.101 4.601 3.649 5.408 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Dividende und Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Enthält weitere Schätzungen von Analysten, die nicht zitiert werden möchten.

(2) Group Headquarters and Shared Services.

(3) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

k.A. = keine Angaben

