VERGLEICH / Deutsche Wohnen - Eckdaten und Prognosen Gj 2016

=== BERICHTET PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Gj16 ggVj Zahl Gj15 Ergebnis Wohnungsbewirtschaftung 586,00 +13% -100% 519 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.643 +42% 1.904 +65% 17 1.155 Ergebnis je Aktie 4,69 +30% 5,46 +52% 14 3,60 FFO* 384 26 -100 304 FFO** 438 17 -100 373 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis- und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

* Funds From Operations ohne Verkäufe

** Funds From OPerations mit Verkäufen

- Quellen: Angaben des Unternehmens, teils angepasste Vorjahreszahlen. Prognosen von Factset

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

