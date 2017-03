VERGLEICH / Fraport - Eckdaten und Prognosen Gj 2016

=== Fraport AG, Frankfurt BERICHTET PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Gj16 ggVj Zahl Gj15 Umsatz 2.586 -0,5% 2.645 +2% 15 2.599 EBITDA 1.054 +24% 1.073 +26% 9 849 EBIT 694 +33% 739 +42% 12 521 Ergebnis nach Steuern/Dritten 375 +36% 415 +50% 12 277 Ergebnis je Aktie 4,07 +36% 4,55 +52% 8 3,00

Dividende je Aktie 1,50 +11% 1,45 +7% 14 1,35 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis- und Dividende in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

