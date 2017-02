VERGLEICH / Heidelbergcement AG - Eckwerte und Prognosen 4Q 2016

=== Heidelbergcement AG, Heidelberg

4. Quartal 2016 2015 Prognose Umsatz 4.238 4.358 4.473 OIBD 818 818 849 Operatives Ergebnis 507 530 609

Gesamtjahr 2016 2015 Prognose Umsatz 17.084 17.331 17.298 OIBD 3.195 3.153 3.245 Operatives Ergebnis 2.073 2.037 2.194 Dividende 2016 k.A. 1,30 1,60 === Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten für den Berichtszeitraum. Dazu sind zusätzlich die Einzelschätzungen der Banken zu den jeweiligen Kennzahlen sowie neben der Konsensschätzung auch der Median, der Minimal- und Maximalwert je Kennzahl sowie die Zahl der vorliegenden Schätzungen angegeben: === Operatives 4. Quartal Umsatz OIBD Ergebnis MITTELWERT 4.473 849 609 Vorjahr 4.358 818 530

MEDIAN 4.436 869 -- Maximum 4.748 873 675 Minimum 4.346 796 543 Anzahl (1) 5 5 3

Commerzbank 4.346 836 -- Deutsche Bank 4.436 873 675 UBS 4.448 869 543

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 90,65 positiv 1 MITTELWERT 1,60 Vorquartal 92,00 neutral 2 Vorjahr 1,30 negativ 1

MEDIAN 90,00 MEDIAN -- Maximum 103,60 Maximum 1,89 Minimum 79,00 Minimum 1,40 Anzahl 4 Anzahl 3

Berenberg 103,60 Buy 1,89 Commerzbank 79,00 Reduce 1,50 Deutsche Bank 93,00 Hold -- UBS 87,00 Neutral 1,40 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Dividende und Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - Proforma, inkl. Italcementi

(1) Enthält weitere Schätzungen von Analysten, die nicht zitiert werden möchten.

