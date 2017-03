VERGLEICH / K+S AG - Eckdaten und Prognosen 4Q und Gj 2016

=== K+S AG, Kassel BERICHTET PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q16 ggVj 4Q16 ggVj Zahl 4Q15 Umsatz 941 -5% 882 -11% 4 993 EBIT I 28 -82% 27 -82% 3 154 Ergebnis nach Steuern* k.A. -- 6 -96% 2 136 Ergebnis je Aktie bereinigt* 0,05 -93% 0,03 -96% 3 0,71

BERICHTET PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Gj16 ggVj Zahl Gj15 Umsatz 3.457 -17% 3.447 -17% 11 4.176 EBIT I 229 -71% 265 -66% 11 782 Ergebnis nach Steuern* 131 -76% 134 -75% 6 542 Ergebnis je Aktie bereinigt* 0,68 -76% 0,67 -76% 7 2,83 Dividende je Aktie 0,30 -74% 0,44 -62% 12 1,15 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis- und Dividende je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

- * aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- k.A. = keine Angaben

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: forecast.de@dowjones.com

DJG/mus/kla (END) Dow Jones Newswires

March 16, 2017 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 39 AM EDT 03-16-17