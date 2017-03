VERGLEICH / Merck KGaA - Eckdaten und Prognosen 4Q und Gj 2016

=== Merck KGaA, Darmstadt

4. Quartal 2016 2016 2015 Prognose Gesamtumsatz 3.830 3.464 3.888 EBITDA(1) 1.075 933 1.051 Ergebnis nSt und Dritten 269 126 -- Ergebnis nSt und Dritten(1) 617 491 -- Ergebnis je Aktie(1) 1,43 1,13 1,45

Gesamtjahr 2016 2016 2015 Prognose Gesamtumsatz 15.024 12.845 15.082 EBITDA(1) 4.490 3.630 4.467 Ergebnis nSt und Dritten 1.629 1.115 -- Ergebnis nSt und Dritten(1) 2.701 2.118 -- Ergebnis je Aktie(1) 6,21 4,87 6,24

Dividende 2016 1,20 1,05 1,15

(1) Vor Sondereinflüssen. === Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten für den Berichtszeitraum. Dazu sind zusätzlich die Einzelschätzungen der Banken zu den jeweiligen Kennzahlen sowie neben der Konsensschätzung auch der Median, der Minimal- und Maximalwert je Kennzahl sowie die Zahl der vorliegenden Schätzungen angegeben: === Gesamt- EBITDA Erg/Aktie 4. Quartal umsatz (1) (1) MITTELWERT 3.888 1.051 1,45 Vorjahr 3.464 933 1,13 +/- in % +12 +13 +28

MEDIAN 3.813 1.062 1,46 Maximum 4.162 1.089 1,50 Minimum 3.757 970 1,35 Anzahl (2) 6 6 6

Deutsche Bank 3.814 1.061 1,46 Equinet 4.162 970 1,35 JP Morgan 3.804 1.089 1,46 Morgan Stanley 3.980 1.054 1,50 Warburg Research 3.812 1.062 1,40

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 110,29 positiv 4 MITTELWERT 1,15 Vorquartal 101,17 neutral 4 Vorjahr 1,05 +/- in % +9,0 negativ 0 +/- in % +10

MEDIAN 110,00 MEDIAN -- Maximum 125,00 Maximum 1,20 Minimum 91,00 Minimum 1,10 Anzahl 7 Anzahl 3

Citi 116,00 Buy -- Commerzbank 109,00 Hold -- Credit Suisse 125,00 Outperform 1,10 Deutsche Bank 118,00 Buy 1,15 Equinet 91,00 Neutral -- JP Morgan -- Neutral -- Morgan Stanley 103,00 Equalweight -- Warburg Research 110,00 Buy 1,20

Gesamt- EBITDA Erg/Aktie Gesamtjahr 2016 umsatz (1) (1) MITTELWERT(3) 15.082 4.467 6,24 Vorjahr 12.845 3.630 4,87 +/- in % +17 +23 +28

MEDIAN(3) 15.007 4.478 6,25

Erg nSt Gesamt- EBITDA u.Dritten Erg/Aktie Gesamtjahr 2017 umsatz (1) (1) (1) MITTELWERT 15.644 4.613 2.816 6,50

MEDIAN 15.560 4.599 2.783 6,40 Maximum 15.964 4.766 2.935 6,75 Minimum 15.364 4.489 2.763 6,35 Anzahl (2) 5 4 4 5

Credit Suisse 15.964 4.766 2.935 6,75 Deutsche Bank 15.560 -- 2.763 6,35 Morgan Stanley 15.797 4.661 -- 6,60 Warburg Research 15.533 4.489 2.783 6,40 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Vor Sondereinflüssen.

(2) Enthält Schätzungen von einem Analysten, der nicht zitert werden möchte.

(3) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

